***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
17.07.2023 16:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T.Garanti Bankası A.Ş. arasında 17.07.2023 tarihinde 18.07.2023 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172687
BIST
'
18:056.600
En Düşük
|Değişim
|: 2,53%
|| 162,72
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
18:0526,3420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2167
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3706
En Düşük
25,9266
18:0529,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,2200
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
18:051.652,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.652,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|159,50
|312.144.840
|% 10,00
|
|SRVGY
|247,50
|175.832.683
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,61
|677.731.823
|% 10,00
|
|VAKKO
|68,20
|93.512.570
|% 10,00
|
|ERSU
|8,47
|39.336.374
|% 10,00
|
|LUKSK
|58,55
|38.670.033
|% -9,99
|
|OTTO
|200,40
|3.561.286
|% -9,97
|
|AYCES
|216,00
|75.569.209
|% -9,96
|
|PRZMA
|26,56
|37.183.544
|% -5,75
|
|ICUGS
|7,89
|11.957.791
|% -4,94
|
|THYAO
|218,30
|9.542.891.919
|% 2,25
|
|ASELS
|73,95
|8.141.470.372
|% 6,40
|
|SISE
|51,75
|5.945.135.624
|% 5,14
|
|SASA
|63,75
|5.053.691.747
|% 4,85
|
|YKBNK
|13,80
|4.752.871.979
|% -0,79
|
|EKGYO
|8,26
|3.192.377.374
|% 0,24
|
|YKBNK
|13,80
|4.752.871.979
|% -0,79
|
|ZOREN
|3,66
|970.137.653
|% 1,39
|
|ISCTR
|14,54
|2.856.575.206
|% 0,35
|
|SKBNK
|2,86
|429.690.678
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3367
|26,3420
|% 0,83
|
|Euro
|29,5867
|29,5946
|% 0,75
|
|Sterlin
|34,3440
|34,5163
|% 0,73
|
|Frank
|30,4746
|30,6582
|% 0,93
|
|Riyal
|6,9995
|7,0346
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-1,87
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|10,98
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.698
|10.914
|131,00
|
|Yarım
|5.349
|5.482
|65,00
|
|Çeyrek
|2.683
|2.741
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,02
|21,04
|0,08
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|-0,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, YKBNK, ARCLK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 04 artarak (% 2.23 ) 5, 912
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, ULUUN, OTKAR, TURSG, SOKE, YEOTK, MARKA, PAMEL, LINK, EDIP
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OTTO, AVHOL, AYCES, LUKSK