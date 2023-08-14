***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.08.2023 16:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında 14.08.2023 tarihinde 15.08.2023 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185207
BIST
'
17:297.755
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 41,00
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:2927,0573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0919
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:2929,5284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0794
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:291.660,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.660,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:29
|RYSAS
|33,66
|62.580.521
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.764.756
|% 10,00
|
|MERCN
|39,38
|80.697.617
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.282.085
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|6.393.957
|% 10,00
|
|PEGYO
|7,26
|143.859.638
|% -9,25
|
|MNDRS
|10,02
|289.415.128
|% -8,99
|
|SDTTR
|410,00
|4.080.030.806
|% -7,72
|
|DYOBY
|26,06
|118.859.447
|% -6,86
|
|ISSEN
|14,29
|240.011.112
|% -6,48
|
|ASTOR
|142,20
|12.047.357.426
|% 9,98
|
|EREGL
|42,84
|11.442.488.061
|% 4,39
|
|THYAO
|261,40
|9.025.769.586
|% -1,62
|
|TUPRS
|115,20
|5.741.033.107
|% 3,78
|
|PETKM
|19,09
|5.208.472.617
|% 0,90
|
|ZOREN
|4,52
|2.454.564.930
|% 9,71
|
|SKBNK
|3,86
|1.168.556.137
|% 1,85
|
|YKBNK
|15,95
|4.536.405.470
|% 1,21
|
|PETKM
|19,09
|5.208.472.617
|% 0,90
|
|EREGL
|42,84
|11.442.488.061
|% 4,39
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0488
|27,0573
|% 0,34
|
|Euro
|29,5155
|29,5284
|% -0,27
|
|Sterlin
|34,1311
|34,3022
|% 0,02
|
|Frank
|30,6274
|30,8119
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1900
|7,2261
|% 0,34
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-5,20
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.661
|1,04
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.125
|11.205
|17,00
|
|Yarım
|5.580
|5.628
|8,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.814
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,66
|19,68
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,54
|86,54
|-0,27
|
Seans Raporu
17:29
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17:44GZNMI
Yüzde 7.38 oranında artışla 22.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 446 adet işlem
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17:43XU030
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Endeks 7, 765 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 153, 633.00 milyon TL de
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17:43ISMEN
Yüzde 5.56 oranında artışla 36.86 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 132, 015 adet işlem
-
17:42MARKA
Yüzde 7.86 oranında artışla 13.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 793, 585 adet işlem