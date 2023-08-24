***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
24.08.2023 17:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında 24.08.2023 tarihinde 25.08.2023 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189331
BIST
'
12:547.486
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -6,12
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.464
En Yüksek
7.585
12:5426,3593
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,5853
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
12:5428,5035
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 0,6561
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
12:541.634,02
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 49,37
|Açılış
|: 1.634,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler12:54
|ALFAS
|869,30
|1.094.201.418
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|26.989.348
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|83.051.763
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.764.998.797
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|ADEL
|610,20
|17.482.230
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|8.228.959
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.100.551
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|291,40
|6.132.735.486
|% 2,25
|
|TTKOM
|26,94
|3.196.204.056
|% 5,40
|
|KLSER
|104,40
|3.008.647.084
|% -8,98
|
|AKBNK
|29,90
|2.940.904.127
|% -1,71
|
|THYAO
|229,80
|2.916.910.856
|% -0,30
|
|YKBNK
|16,52
|2.612.322.505
|% -1,96
|
|ISCTR
|17,74
|2.252.884.824
|% -1,44
|
|TTKOM
|26,94
|3.196.204.056
|% 5,40
|
|SKBNK
|3,99
|412.848.654
|% -1,97
|
|AKBNK
|29,90
|2.940.904.127
|% -1,71
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3476
|26,3593
|% 2,27
|
|Euro
|28,3974
|28,5035
|% 2,36
|
|Sterlin
|33,2712
|33,4380
|% 3,01
|
|Frank
|29,8127
|29,9923
|% 2,96
|
|Riyal
|7,0508
|7,0862
|% 3,18
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|0,01
|
|Altın Gr.
|1.636
|1.636
|51,17
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|10.982
|11.081
|-20,00
|
|Yarım
|5.508
|5.562
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.781
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,64
|0,68
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|1,14
|