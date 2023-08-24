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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

24.08.2023 17:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında 24.08.2023 tarihinde 25.08.2023 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189331


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Yarım 5.508 5.562 -10,00  
Çeyrek 2.746 2.781 -5,00  
Gümüş.Ons 24,15 24,17 0,03  
Gümüş Gr. 20,62 20,64 0,68  
B. Petrol 84,50 84,50 1,14  
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