***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
28.08.2023 16:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T.Garanti Bankası A.Ş. arasında 28.08.2023 tarihinde 29.08.2023 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T.Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189934
BIST
'
16:397.983
En Düşük
|Değişim
|: 3,45%
|| 265,87
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
7.987
16:3926,5636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0301
|Açılış
|: 26,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
16:3928,7366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1240
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
16:391.635,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,92
|Açılış
|: 1.635,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,34
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler16:37
|IZENR
|44,66
|910.243.908
|% 10,00
|
|CRFSA
|83,05
|115.270.086
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|186.322.731
|% 10,00
|
|YAPRK
|140,80
|117.636.471
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|354.396.802
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|4.673.825
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|3.427.137
|% -10,00
|
|KTLEV
|61,95
|1.198.247.732
|% -9,96
|
|TETMT
|1.400,10
|3.412.455
|% -9,67
|
|EGEPO
|21,48
|541.497.914
|% -7,57
|
|SISE
|54,80
|10.422.104.171
|% 6,82
|
|THYAO
|253,90
|8.378.538.857
|% 6,68
|
|ISCTR
|20,54
|8.280.207.218
|% 9,96
|
|ASTOR
|136,50
|6.895.282.753
|% 8,85
|
|TUPRS
|141,70
|6.108.581.711
|% 6,14
|
|ISCTR
|20,54
|8.280.207.218
|% 9,96
|
|ZOREN
|4,97
|1.334.591.748
|% 2,05
|
|YKBNK
|17,07
|4.554.463.471
|% 2,71
|
|EKGYO
|8,68
|2.203.007.865
|% 0,46
|
|SKBNK
|4,16
|831.320.378
|% 3,48
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5600
|26,5652
|% 0,12
|
|Euro
|28,7154
|28,7327
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,3333
|33,5005
|% 0,20
|
|Frank
|29,9082
|30,0884
|% 0,04
|
|Riyal
|7,0606
|7,0960
|% 0,13
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|1,51
|
|Altın Gr.
|1.634
|1.634
|0,09
|
|Cumhuriyet
|11.198
|11.373
|-96,00
|
|Tam
|10.962
|11.043
|-58,00
|
|Yarım
|5.498
|5.543
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.771
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,54
|20,57
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|0,05
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:51USAK
Yüzde 9.49 oranında artışla 8.19 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 094, 682 adet işlem
-
16:49TMSN
Yüzde 6.59 oranında artışla 93.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 976, 580 adet işlem
-
16:48XU100
Endeks 7, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 133, 465.00 milyon TL de
-
16:48SISE
Yüzde 6.73 oranında artışla 54.75 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 360, 719 adet işlem
-
16:47YEOTK
Yüzde 6.85 oranında artışla 156.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 299, 953 adet işlem