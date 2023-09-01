Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

01.09.2023 16:03
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında 01.09.2023 tarihinde 04.09.2023 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190851


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:298.045
Değişim :  1,60% |  126,64
Açılış :  7.967  
Önceki Kapanış :  7.918  
En Düşük
7.930 En Yüksek
8.061
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRSAN 836,00 2.080.481.099 % 10,00  
IZENR 59,40 3.676.324.993 % 10,00  
GWIND 31,90 847.592.254 % 10,00  
ARSAN 14,08 132.158.053 % 10,00  
BRYAT 2.196,80 636.081.717 % 10,00  
daha fazla
17:27 Alış Satış %  
Dolar 26,7119 26,7186 % 0,11  
Euro 28,8751 28,8821 % -0,29  
Sterlin 33,6307 33,7993 % -0,20  
Frank 30,0829 30,2641 % 0,02  
Riyal 7,1008 7,1364 % 0,15  
daha fazla
17:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.938 1.939 -1,67  
Altın Gr. 1.666 1.667 2,67  
Cumhuriyet 11.264 11.435 61,00  
Tam 10.999 11.094 0,00  
Yarım 5.516 5.568 0,00  
Çeyrek 2.750 2.784 0,00  
Gümüş.Ons 24,22 24,24 -0,21  
Gümüş Gr. 20,90 20,92 -0,04  
B. Petrol 88,17 88,17 1,34  
Seans Raporu 17:27
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru