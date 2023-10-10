***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
10.10.2023 16:22
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T.Garanti Bankası A.Ş. arasında 10.10.2023 tarihinde 11.10.2023 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T.Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203851
BIST
'
18:058.443
En Düşük
|Değişim
|: 3,04%
|| 249,35
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.451
18:0527,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0571
|Açılış
|: 27,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
18:0529,4368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1525
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
18:051.655,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,46
|Açılış
|: 1.655,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.651,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|110,00
|545.879.556
|% 10,00
|
|ESCOM
|59,95
|107.169.743
|% 10,00
|
|FONET
|27,50
|86.765.822
|% 10,00
|
|TSPOR
|3,85
|234.216.396
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|113.552.572
|% 10,00
|
|IHAAS
|22,32
|738.886.177
|% -10,00
|
|KUVVA
|67,15
|7.586.691
|% -3,45
|
|IDEAS
|80,20
|63.705.898
|% -2,85
|
|OFSYM
|81,00
|454.853.269
|% -2,70
|
|YKSLN
|15,32
|90.155.251
|% -2,54
|
|THYAO
|238,10
|7.710.322.661
|% 4,80
|
|ASELS
|42,88
|5.710.724.840
|% -2,28
|
|PETKM
|24,64
|5.661.809.736
|% 6,30
|
|EREGL
|45,08
|5.192.302.081
|% 4,16
|
|TUPRS
|147,60
|4.726.070.516
|% -0,20
|
|ZOREN
|6,39
|3.501.313.221
|% 3,90
|
|EKGYO
|8,40
|2.994.076.366
|% 2,56
|
|KATMR
|3,20
|1.143.862.887
|% -0,62
|
|SKBNK
|7,60
|2.308.316.608
|% 9,35
|
|ODAS
|13,65
|3.864.705.490
|% 9,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7226
|27,7286
|% 0,22
|
|Euro
|29,4277
|29,4453
|% 0,55
|
|Sterlin
|33,8995
|34,0695
|% 0,35
|
|Frank
|30,5120
|30,6958
|% 0,32
|
|Riyal
|7,3697
|7,4067
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-1,62
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|11.506
|11.680
|135,00
|
|Tam
|11.258
|11.370
|38,00
|
|Yarım
|5.646
|5.702
|19,00
|
|Çeyrek
|2.814
|2.851
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,46
|19,50
|-0,00
|
|B. Petrol
|87,28
|87,28
|-0,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 178, 9 artarak (% 2.50 ) 7, 321
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, YEOTK, KONTR, KONYA, TSPOR, ALMAD, BUCIM, HATSN, DOBUR, KSTUR
-
17:59
QNBFL, NUGYO, PRDGS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ZGOLD, DITAS, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 252 hisse senedinden 224 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 22 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem