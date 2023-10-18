***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
18.10.2023 17:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T.Garanti Bankası A.Ş. arasında 18.10.2023 tarihinde 19.10.2023 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T.Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207516
BIST
'
18:057.843
En Düşük
|Değişim
|: -3,36%
|| -272,35
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.837
En Yüksek
8.015
18:0528,0106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0763
|Açılış
|: 28,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
18:0529,5310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0499
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,4868
18:051.751,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 22,82
|Açılış
|: 1.751,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.767,55
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INGRM
|412,60
|425.092.828
|% 10,00
|
|HKTM
|75,35
|345.401.042
|% 10,00
|
|MEKAG
|40,22
|4.747.086
|% 9,95
|
|DOFER
|22,76
|1.155.252
|% 9,95
|
|MIATK
|576,90
|127.207.084
|% 9,66
|
|ENSRI
|37,46
|154.452.483
|% -10,00
|
|BVSAN
|115,20
|424.268.469
|% -8,93
|
|TATEN
|41,10
|362.441.453
|% -8,59
|
|MAGEN
|57,05
|120.744.757
|% -8,57
|
|HATSN
|61,15
|218.755.090
|% -8,18
|
|ASTOR
|119,00
|3.962.210.188
|% -2,46
|
|ALFAS
|130,80
|1.441.889.054
|% -2,53
|
|GESAN
|92,40
|1.177.729.678
|% -6,38
|
|EUPWR
|198,40
|992.822.208
|% -4,84
|
|BRLSM
|33,88
|817.240.018
|% 2,60
|
|ASTOR
|119,00
|3.962.210.188
|% -2,46
|
|PSGYO
|5,57
|185.108.116
|% -4,13
|
|BRLSM
|33,88
|817.240.018
|% 2,60
|
|MOBTL
|3,94
|75.251.327
|% -2,48
|
|SEGYO
|3,80
|66.100.427
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0042
|28,0136
|% 0,28
|
|Euro
|29,4948
|29,5308
|% -0,17
|
|Sterlin
|33,9251
|34,0953
|% -0,09
|
|Frank
|31,0432
|31,2302
|% 0,37
|
|Riyal
|7,4450
|7,4823
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|22,01
|
|Altın Gr.
|1.751
|1.751
|22,23
|
|Cumhuriyet
|12.160
|12.344
|232,00
|
|Tam
|11.841
|11.962
|191,00
|
|Yarım
|5.939
|6.004
|96,00
|
|Çeyrek
|2.960
|3.002
|48,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,82
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,50
|20,53
|0,02
|
|B. Petrol
|91,13
|91,13
|1,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EMKEL
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 31.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 423, 280 adet işlem
-
17:58BIGCH
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 31.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 385, 403 adet işlem
-
17:57DGNMO
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 779, 722 adet işlem
-
17:56BYDNR
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 580 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 888 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 8 altında . İşlem hacmi 90, 084.00 milyon TL de