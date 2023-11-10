***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
10.11.2023 16:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında 10.11.2023 tarihinde 13.11.2023 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217003
BIST
'
17:397.811
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -30,76
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
17:3928,5670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1038
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
17:3930,5228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0827
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
17:391.786,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,79
|Açılış
|: 1.786,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.782,56
BIST En Aktif Hisseler17:39
|IHLGM
|1,54
|90.092.526
|% 10,00
|
|REEDR
|26,86
|3.716.609.029
|% 9,99
|
|ARENA
|26,42
|57.915.964
|% 9,99
|
|ARDYZ
|25,14
|277.270.208
|% 9,97
|
|BYDNR
|35,06
|65.291.586
|% 9,97
|
|ISBTR
|640.712,50
|2.015.708
|% -10,00
|
|AVTUR
|9,50
|7.334.304
|% -9,95
|
|EUKYO
|13,02
|9.766.203
|% -9,90
|
|VAKKO
|88,00
|106.453.194
|% -9,28
|
|EMNIS
|120,20
|1.525.467
|% -8,94
|
|THYAO
|230,70
|6.136.335.830
|% 0,22
|
|REEDR
|26,86
|3.716.609.029
|% 9,99
|
|EREGL
|38,38
|2.825.692.960
|% 2,29
|
|TUPRS
|150,30
|2.824.818.805
|% -0,20
|
|TABGD
|187,00
|2.473.101.159
|% 2,47
|
|EKGYO
|6,85
|1.344.520.042
|% 0,29
|
|IHLAS
|1,26
|218.620.851
|% 6,78
|
|ZOREN
|5,24
|826.117.511
|% -2,06
|
|REEDR
|26,86
|3.716.609.029
|% 9,99
|
|MHRGY
|5,67
|642.274.401
|% 2,35
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5613
|28,5670
|% 0,36
|
|Euro
|30,5088
|30,5228
|% 0,27
|
|Sterlin
|34,7800
|34,9544
|% 0,30
|
|Frank
|31,5450
|31,7350
|% 0,54
|
|Riyal
|7,5925
|7,6306
|% 0,35
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,30
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|847,79
|850,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,17
|971,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,03
|81,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.943,71
|1.943,99
|% 0,66
|