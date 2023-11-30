***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
30.11.2023 16:53
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında 30.11.2023 tarihinde 01.12.2023 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221202
BIST
'
18:007.918
En Düşük
|Değişim
|: -1,14%
|| -91,53
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
7.912
En Yüksek
8.049
18:0028,8784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0510
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
18:0031,5905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1732
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,4722
18:001.888,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -13,15
|Açılış
|: 1.888,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BINHO
|294,25
|1.193.804.263
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|84.139.977
|% 10,00
|
|INGRM
|726,00
|181.522.646
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|171.859.460
|% 10,00
|
|TURGG
|517,00
|23.498.704
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.626.753.267
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|17.635.155
|% -9,98
|
|AVHOL
|41,00
|552.605.754
|% -9,97
|
|DOFER
|35,02
|145.839.349
|% -9,97
|
|SMART
|33,28
|27.173.819
|% -9,96
|
|THYAO
|250,50
|7.208.665.871
|% -1,76
|
|ISCTR
|21,48
|3.455.733.128
|% -2,10
|
|AKBNK
|33,70
|3.083.209.441
|% -0,65
|
|SASA
|48,44
|2.965.606.122
|% -5,21
|
|ASELS
|48,50
|2.668.310.974
|% 1,04
|
|ISCTR
|21,48
|3.455.733.128
|% -2,10
|
|EKGYO
|7,34
|1.127.218.116
|% -0,81
|
|ODAS
|10,92
|1.688.122.824
|% -5,70
|
|YKBNK
|19,07
|2.284.889.158
|% -1,40
|
|ZOREN
|5,04
|520.694.972
|% -1,56
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8694
|28,8784
|% -0,18
|
|Euro
|31,5691
|31,5905
|% -0,55
|
|Sterlin
|36,3268
|36,5090
|% -0,74
|
|Frank
|32,8306
|33,0284
|% -0,38
|
|Riyal
|7,6703
|7,7088
|% -0,21
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,05
|25,08
|% 0,66
|
|Platin
|924,19
|928,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,02
|1.028,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,75
|83,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,64
|2.032,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
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