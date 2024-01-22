***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
22.01.2024 16:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında 22.01.2024 tarihinde 23.01.2024 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241968
BIST
'
16:348.050
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 52,90
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
16:3430,2459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0454
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2459
En Düşük
30,1539
16:3432,9581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0228
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
16:341.968,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,35
|Açılış
|: 1.968,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,13
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler16:34
|TETMT
|4.180,00
|27.833.815
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.512.928
|% 9,99
|
|SELGD
|21,60
|9.536.952
|% 9,98
|
|DIRIT
|13,55
|2.009.221
|% 9,98
|
|KFEIN
|98,75
|458.947.050
|% 9,97
|
|FENER
|114,30
|1.184.230.571
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|10.893.726
|% -9,98
|
|SANEL
|29,98
|11.371.105
|% -6,25
|
|YYAPI
|3,45
|123.629.561
|% -5,48
|
|CASA
|86,00
|3.559.110
|% -4,66
|
|THYAO
|252,75
|6.370.525.672
|% 1,00
|
|SASA
|38,32
|3.072.561.413
|% 1,91
|
|EKGYO
|9,49
|2.948.595.315
|% 8,09
|
|AKBNK
|40,36
|2.700.887.576
|% -1,37
|
|YKBNK
|22,28
|2.471.871.517
|% 0,54
|
|EKGYO
|9,49
|2.948.595.315
|% 8,09
|
|YKBNK
|22,28
|2.471.871.517
|% 0,54
|
|AKFGY
|1,92
|183.498.477
|% 2,67
|
|ADESE
|2,46
|217.861.251
|% 6,49
|
|PETKM
|20,14
|1.603.610.514
|% 1,61
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2429
|30,2459
|% 0,15
|
|Euro
|32,9465
|32,9581
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,3563
|38,5486
|% 0,29
|
|Frank
|34,6764
|34,8853
|% 0,09
|
|Riyal
|8,0394
|8,0798
|% 0,15
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|21,99
|22,02
|% 0,66
|
|Platin
|900,73
|902,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|925,39
|931,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,82
|78,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,14
|2.023,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:34
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16:49PINSU
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16:46XU050
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16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELGD, GSRAY, MIPAZ, AVTUR, YAYLA, METUR, KFEIN, MEKAG, VRGYO, KBORU
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16:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BAYRK, FENER