***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.02.2024 17:26
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında 21.02.2024 tarihinde 22.02.2024 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251109
BIST
'
17:349.274
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -70,68
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.246
En Yüksek
9.397
17:3431,0034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0932
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
31,0114
En Düşük
30,8591
17:3433,5638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1157
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,5843
En Düşük
33,3775
17:342.020,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,89
|Açılış
|: 2.021,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.025,37
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler17:34
|VESTL
|91,30
|3.372.636.265
|% 10,00
|
|SMART
|47,30
|423.969.248
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|5.276.168
|% 10,00
|
|KFEIN
|171,80
|127.963.997
|% 9,99
|
|KRONT
|23,78
|129.386.066
|% 9,99
|
|KAPLM
|140,40
|314.773.313
|% -10,00
|
|BAYRK
|45,82
|240.644.154
|% -9,98
|
|AYCES
|1.371,00
|340.472.745
|% -9,98
|
|AVTUR
|10,40
|8.554.711
|% -9,96
|
|ETYAT
|14,84
|33.433.228
|% -9,95
|
|EREGL
|48,42
|14.898.094.918
|% -2,42
|
|MIATK
|74,75
|9.293.258.379
|% 8,57
|
|THYAO
|278,75
|7.791.516.372
|% -0,89
|
|ISCTR
|28,36
|6.008.438.865
|% -0,21
|
|KONTR
|285,75
|5.692.742.810
|% 7,73
|
|ZOREN
|6,03
|2.471.809.357
|% 2,38
|
|EREGL
|48,42
|14.898.094.918
|% -2,42
|
|EKGYO
|10,68
|2.565.597.560
|% -1,02
|
|ISCTR
|28,36
|6.008.438.865
|% -0,21
|
|ODAS
|10,36
|1.954.559.605
|% 5,50
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9987
|31,0034
|% 0,30
|
|Euro
|33,5276
|33,5638
|% 0,35
|
|Sterlin
|39,0136
|39,2093
|% 0,28
|
|Frank
|35,0843
|35,2956
|% 0,43
|
|Riyal
|8,2419
|8,2832
|% 0,29
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|890,05
|891,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,45
|962,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,24
|82,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,39
|2.028,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:34
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17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 24 kaybederek (% -1.03 ) 9, 846
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BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KAPLM, BAYRK
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17:48XU100
Endeks 9, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 87 altında . İşlem hacmi 130, 406.00 milyon TL de
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17:48SILVR
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 17.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 421, 950 adet işlem
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17:45USAK
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 143, 651 adet işlem