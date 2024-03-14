***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.03.2024 17:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında 14.03.2024 tarihinde 15.03.2024 vadeli %4,00 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258824
BIST
'
18:058.884
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -26,71
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.849
En Yüksek
8.973
18:0532,1212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0796
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0041
18:0535,1104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0529
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9738
18:052.229,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -11,77
|Açılış
|: 2.229,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.223,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PATEK
|177,10
|1.993.160.354
|% 10,00
|
|LMKDC
|36,38
|3.291.820.801
|% 9,98
|
|NATEN
|57,35
|191.518.385
|% 9,97
|
|UZERB
|405,50
|15.708.050
|% 9,97
|
|ARTMS
|59,65
|429.403.533
|% 9,95
|
|MMCAS
|14,41
|10.356.637
|% -9,99
|
|AZTEK
|140,00
|447.612.807
|% -9,97
|
|FONET
|34,66
|195.433.044
|% -9,97
|
|DGATE
|51,70
|49.648.445
|% -9,93
|
|IZINV
|48,18
|70.515.678
|% -9,18
|
|LMKDC
|36,38
|3.291.820.801
|% 9,98
|
|OBAMS
|50,00
|2.955.962.173
|% 2,04
|
|REEDR
|57,15
|2.847.104.453
|% 2,05
|
|ASTOR
|105,20
|2.841.612.860
|% -0,75
|
|JANTS
|257,00
|2.599.462.784
|% 1,18
|
|EKGYO
|10,90
|1.864.407.210
|% 1,49
|
|AKFGY
|2,64
|251.856.455
|% -2,94
|
|LMKDC
|36,38
|3.291.820.801
|% 9,98
|
|ODAS
|9,96
|783.076.024
|% 2,05
|
|KOZAL
|22,82
|1.573.504.778
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1145
|32,1247
|% 0,26
|
|Euro
|35,0982
|35,1103
|% -0,15
|
|Sterlin
|41,3020
|41,5090
|% -0,81
|
|Frank
|36,6772
|36,8610
|% -0,93
|
|Riyal
|8,6391
|8,6824
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,81
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|930,45
|931,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.065,11
|1.068,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,21
|85,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,83
|2.160,14
|% 0,66
|