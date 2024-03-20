***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
20.03.2024 17:27
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında 20.03.2024 tarihinde 21.03.2024 vadeli %4,125 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260640
BIST
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18:058.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 25,24
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
9.028
18:0532,3844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0368
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
18:0535,2194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0285
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
18:052.246,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,06
|Açılış
|: 2.246,61
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.254,54
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKYHO
|7,04
|241.070.366
|% 10,00
|
|KFEIN
|159,50
|399.911.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|12.091.955
|% 10,00
|
|EKIZ
|71,55
|3.916.044
|% 9,99
|
|DGATE
|55,60
|57.433.226
|% 9,99
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|797.871.048
|% -10,00
|
|FONET
|25,06
|364.684.816
|% -9,99
|
|DERHL
|11,65
|39.604.143
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,27
|191.161.962
|% -9,91
|
|MIATK
|73,90
|4.595.333.189
|% 3,79
|
|EKGYO
|10,77
|3.546.554.528
|% 1,13
|
|REEDR
|60,70
|2.663.636.015
|% 2,45
|
|KOZAL
|22,16
|2.018.892.584
|% -0,27
|
|OBAMS
|50,25
|1.981.776.096
|% 2,09
|
|EKGYO
|10,77
|3.546.554.528
|% 1,13
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|MOGAN
|21,54
|1.899.387.959
|% 9,95
|
|KOZAL
|22,16
|2.018.892.584
|% -0,27
|
|ODAS
|9,27
|793.307.768
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3768
|32,3839
|% 0,11
|
|Euro
|35,1903
|35,2193
|% 0,08
|
|Sterlin
|42,0531
|42,2639
|% -0,33
|
|Frank
|37,1207
|37,3068
|% -0,60
|
|Riyal
|8,8173
|8,8615
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,90
|24,93
|% 0,66
|
|Platin
|897,63
|899,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,95
|1.005,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,73
|85,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.156,93
|2.157,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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