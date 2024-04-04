***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
04.04.2024 16:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında 04.04.2024 tarihinde 05.04.2024 vadeli %4,125 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267372
BIST
'
17:339.119
En Düşük
|Değişim
|: 1,94%
|| 173,41
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:3331,8887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0656
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:3334,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1671
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:332.354,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -8,78
|Açılış
|: 2.354,44
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:31
|SEKUR
|14,74
|46.097.323
|% 10,00
|
|GRNYO
|10,78
|75.292.920
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|111.764.833
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|BRKVY
|182,70
|13.227.688
|% -10,00
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|PATEK
|106,00
|1.175.734.124
|% -9,94
|
|ALVES
|53,50
|518.260.654
|% -9,32
|
|THYAO
|292,00
|21.466.809.665
|% -2,67
|
|ISCTR
|12,32
|8.321.178.794
|% 5,84
|
|ODINE
|70,80
|6.145.314.648
|% -8,82
|
|YKBNK
|28,44
|5.539.480.709
|% 3,19
|
|AKBNK
|51,70
|4.196.705.076
|% 5,00
|
|ISCTR
|12,32
|8.321.178.794
|% 5,84
|
|ZOREN
|5,33
|1.084.218.287
|% -1,30
|
|YKBNK
|28,44
|5.539.480.709
|% 3,19
|
|EKGYO
|9,30
|1.326.180.115
|% 3,33
|
|AKENR
|16,30
|2.277.184.026
|% -3,49
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8826
|31,8887
|% -0,21
|
|Euro
|34,7309
|34,7674
|% 0,48
|
|Sterlin
|40,0998
|40,3008
|% -0,54
|
|Frank
|34,9624
|35,1376
|% -0,94
|
|Riyal
|8,4341
|8,4763
|% -0,72
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,04
|27,08
|% 0,66
|
|Platin
|941,32
|943,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.030,35
|1.032,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,23
|89,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.295,58
|2.295,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:31
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17:46DYOBY
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Endeks 9, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 84 üstünde . İşlem hacmi 101, 486.00 milyon TL de
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17:44VAKBN
Yüzde 9.22 oranında artışla 15.88 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 690, 120 adet işlem
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17:43TDGYO
Yüzde 8.19 oranında artışla 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 886, 034 adet işlem