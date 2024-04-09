***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
09.04.2024 11:22
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında 09.04.2024 tarihinde 15.04.2024 vadeli %4,125 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271472
BIST
'
12:299.815
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 58,31
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:2932,1889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1949
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,2411
En Düşük
31,9758
12:2934,9749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0505
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
|
35,0440
En Düşük
34,7786
12:292.446,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 41,19
|Açılış
|: 2.448,93
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405,69
|
2.450,03
En Düşük
2.405,00
BIST En Aktif Hisseler12:28
|EKIZ
|74,80
|1.211.386
|% 10,00
|
|DOBUR
|171,60
|10.234.069
|% 10,00
|
|ENTRA
|14,64
|21.867.402
|% 9,99
|
|UFUK
|313,75
|24.801.916
|% 9,99
|
|CLEBI
|1.940,00
|441.247.617
|% 9,98
|
|KSTUR
|8.100,00
|1.174.500
|% -10,00
|
|FONET
|25,12
|14.213.624
|% -9,96
|
|QNBFL
|141,00
|1.726.827
|% -6,31
|
|EGPRO
|212,30
|121.297.626
|% -5,73
|
|KUTPO
|107,20
|96.226.356
|% -5,47
|
|THYAO
|310,00
|3.923.754.789
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,85
|2.923.005.366
|% 0,23
|
|YKBNK
|31,46
|2.016.110.581
|% 2,34
|
|TUPRS
|187,60
|1.867.724.874
|% 2,46
|
|KCHOL
|216,50
|1.641.854.742
|% 0,19
|
|ISCTR
|12,85
|2.923.005.366
|% 0,23
|
|EKGYO
|10,77
|851.773.731
|% 1,89
|
|YKBNK
|31,46
|2.016.110.581
|% 2,34
|
|ZOREN
|5,83
|366.079.836
|% 0,00
|
|HALKB
|16,72
|953.881.137
|% 1,03
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1923
|32,1987
|% 0,64
|
|Euro
|34,9823
|34,9888
|% 0,18
|
|Sterlin
|41,0187
|41,2243
|% 0,90
|
|Frank
|35,8240
|36,0035
|% 0,96
|
|Riyal
|8,6352
|8,6785
|% 0,83
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,12
|28,15
|% 0,66
|
|Platin
|979,71
|981,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.059,88
|1.062,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,87
|90,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.363,10
|2.363,43
|% 0,66
|