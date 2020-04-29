***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.736.756 2.512.248Net Dönem Karı (Zararı)5.558.257 -4.644.285NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.358.748 6.674.613Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -348.891 -324.205Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -5.092.189 8.174.128Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-917.668 -1.175.310İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.270.688 -1.017.595Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.897.231 518.837Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler47.130 -734.768İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.120.789 -801.664FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR2.470.197 1.012.733Alınan Temettü12 917.668 1.175.310Alınan Faiz12 348.891 324.205Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.113.791 -3.262.438Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 59.866.440 59.269.692Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -62.980.231 -62.532.130Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)622.965 -750.190Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)622.965 -750.190DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ941.971 1.692.161DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.564.936 941.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 14.491 11.539Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları22 1.550.445 930.432Takas Alacakları5 1.894.455 0Diğer Alacaklar5 10.535 7.759Finansal Varlıklar19 23.448.155 23.476.755Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR26.918.081 24.426.485YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 379 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 200.562 153.811TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)200.941 153.811TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)26.717.140 24.272.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)24.272.674 32.179.397Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 5.558.257 -4.644.285Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 59.866.440 59.269.692Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -62.980.231 -62.532.130TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)26.717.140 24.272.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 348.891 324.205Temettü Gelirleri12 917.668 1.175.310Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -288.882 2.651.419Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 5.092.189 -8.174.128Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 39.769 39.029ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.109.635 -3.984.165Yönetim Ücretleri8 -485.036 -592.958Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -22.707 -27.186MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.219 -11.290Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -4.863 -5.669Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -14.392 -12.561Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -14.161 -10.456ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-551.378 -660.120ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.558.257 -4.644.285FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.558.257 -4.644.285DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.558.257 -4.644.285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841270BIST