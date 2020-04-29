***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 20:26
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.736.756 2.512.248
Net Dönem Karı (Zararı)
5.558.257 -4.644.285
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.358.748 6.674.613
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -348.891 -324.205
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.092.189 8.174.128
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-917.668 -1.175.310
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.270.688 -1.017.595
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.897.231 518.837
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
47.130 -734.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.120.789 -801.664
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.470.197 1.012.733
Alınan Temettü
12 917.668 1.175.310
Alınan Faiz
12 348.891 324.205
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.113.791 -3.262.438
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 59.866.440 59.269.692
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -62.980.231 -62.532.130
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
622.965 -750.190
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
622.965 -750.190
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
941.971 1.692.161
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.564.936 941.971
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 14.491 11.539
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
22 1.550.445 930.432
Takas Alacakları
5 1.894.455 0
Diğer Alacaklar
5 10.535 7.759
Finansal Varlıklar
19 23.448.155 23.476.755
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
26.918.081 24.426.485
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 379 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 200.562 153.811
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
200.941 153.811
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
26.717.140 24.272.674
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.272.674 32.179.397
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.558.257 -4.644.285
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 59.866.440 59.269.692
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -62.980.231 -62.532.130
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
26.717.140 24.272.674
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 348.891 324.205
Temettü Gelirleri
12 917.668 1.175.310
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -288.882 2.651.419
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.092.189 -8.174.128
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 39.769 39.029
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.109.635 -3.984.165
Yönetim Ücretleri
8 -485.036 -592.958
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -22.707 -27.186
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.219 -11.290
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -4.863 -5.669
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -14.392 -12.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -14.161 -10.456
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-551.378 -660.120
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.558.257 -4.644.285
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.558.257 -4.644.285
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.558.257 -4.644.285
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841270
BIST