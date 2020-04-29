***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.195.902 2.111.008Net Dönem Karı (Zararı)8.075.880 -2.768.383NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.372.758 545.113Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -380.877 -398.182Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.498.716 1.758.209Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -493.165 -814.914İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-18.773.066 3.121.182Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.091 799.810Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.927.197 -109.438İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-20.698.172 2.430.810FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.069.944 897.912Alınan Temettü12 493.165 814.914Alınan Faiz12 380.877 398.182Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.999.198 -3.000.014Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 60.893.816 34.822.449Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -42.894.618 -37.822.463Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.803.296 -889.006Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.803.296 -889.006DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.378.874 2.267.880DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.182.170 1.378.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 10.685 10.144Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 227.655 109.057Ters Repo Alacakları5,22 5.171.485 1.368.730Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar5 2.091 0Finansal Varlıklar19 41.286.660 17.208.370Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR46.698.576 18.696.301YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 1.579.875 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 442.872 95.550TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.022.747 95.550TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)44.675.829 18.600.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18.600.751 24.369.148Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 8.075.880 -2.768.383Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 60.893.816 34.822.449Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -42.894.618 -37.822.463TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)44.675.829 18.600.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 380.877 398.182Temettü Gelirleri12 493.165 814.914Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 4.436.816 -1.424.656Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.498.716 -1.758.209Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 3.737 2.611ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.813.311 -1.967.158Yönetim Ücretleri8 -643.535 -700.574Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -18.754 -20.982MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.219 -11.290Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -4.968 -4.364Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -41.865 -50.018Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -18.090 -13.997ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-737.431 -801.225ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.075.880 -2.768.383FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.075.880 -2.768.383DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)8.075.880 -2.768.383http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841271BIST