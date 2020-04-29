***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 20:27
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.195.902 2.111.008
Net Dönem Karı (Zararı)
8.075.880 -2.768.383
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.372.758 545.113
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -380.877 -398.182
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.498.716 1.758.209
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -493.165 -814.914
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.773.066 3.121.182
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.091 799.810
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.927.197 -109.438
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-20.698.172 2.430.810
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.069.944 897.912
Alınan Temettü
12 493.165 814.914
Alınan Faiz
12 380.877 398.182
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.999.198 -3.000.014
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 60.893.816 34.822.449
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -42.894.618 -37.822.463
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.803.296 -889.006
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.803.296 -889.006
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.378.874 2.267.880
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.182.170 1.378.874
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 10.685 10.144
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 227.655 109.057
Ters Repo Alacakları
5,22 5.171.485 1.368.730
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
5 2.091 0
Finansal Varlıklar
19 41.286.660 17.208.370
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
46.698.576 18.696.301
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 1.579.875 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 442.872 95.550
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.022.747 95.550
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
44.675.829 18.600.751
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.600.751 24.369.148
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 8.075.880 -2.768.383
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 60.893.816 34.822.449
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -42.894.618 -37.822.463
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
44.675.829 18.600.751
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 380.877 398.182
Temettü Gelirleri
12 493.165 814.914
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.436.816 -1.424.656
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.498.716 -1.758.209
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 3.737 2.611
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.813.311 -1.967.158
Yönetim Ücretleri
8 -643.535 -700.574
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -18.754 -20.982
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.219 -11.290
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -4.968 -4.364
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -41.865 -50.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -18.090 -13.997
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-737.431 -801.225
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.075.880 -2.768.383
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.075.880 -2.768.383
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.075.880 -2.768.383
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841271
BIST