***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 20:28
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.113.977 -801.207
Net Dönem Karı (Zararı)
3.633.367 2.337.233
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.865.223 99.367
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -701.963 -437.161
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.792.644 1.034.798
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -370.616 -498.270
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-34.954.700 -4.173.238
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 296.280
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
248.494 15.587
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.203.194 -4.485.105
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-35.186.556 -1.736.638
Alınan Temettü
12 370.616 498.270
Alınan Faiz
12 701.963 437.161
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.847.233 1.034.659
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 94.588.613 31.949.701
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -53.741.380 -30.915.042
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.733.256 233.452
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.733.256 233.452
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
298.075 64.623
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.031.331 298.075
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 9.291 10.997
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.158.708 1.986.030
Ters Repo Alacakları
22 7.022.040 287.078
Takas Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 44.516.540 8.693.380
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
55.706.579 10.977.485
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 276.400 27.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
276.400 27.906
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
55.430.179 10.949.579
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.949.579 7.577.687
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.633.367 2.337.233
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 94.588.613 31.949.701
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -53.741.380 -30.915.042
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
55.430.179 10.949.579
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 701.963 437.161
Temettü Gelirleri
12 370.616 498.270
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 173.212 2.706.601
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.792.644 -1.034.798
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.038.435 2.607.234
Yönetim Ücretleri
8 -297.122 -195.054
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -18.160 -12.285
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.219 -14.236
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -5.537 -2.544
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -61.438 -37.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -12.592 -8.365
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-405.068 -270.001
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.633.367 2.337.233
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.633.367 2.337.233
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.633.367 2.337.233
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841272
BIST