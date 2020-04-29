***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.113.977 -801.207Net Dönem Karı (Zararı)3.633.367 2.337.233NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.865.223 99.367Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -701.963 -437.161Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.792.644 1.034.798Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -370.616 -498.270İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-34.954.700 -4.173.238Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 296.280Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler248.494 15.587İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-35.203.194 -4.485.105FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-35.186.556 -1.736.638Alınan Temettü12 370.616 498.270Alınan Faiz12 701.963 437.161Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.847.233 1.034.659Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 94.588.613 31.949.701Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -53.741.380 -30.915.042Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.733.256 233.452Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.733.256 233.452DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ298.075 64.623DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 7.031.331 298.075Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 9.291 10.997Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 4.158.708 1.986.030Ters Repo Alacakları22 7.022.040 287.078Takas Alacakları5 0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 44.516.540 8.693.380Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR55.706.579 10.977.485YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 276.400 27.906TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)276.400 27.906TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)55.430.179 10.949.579Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10.949.579 7.577.687Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 3.633.367 2.337.233Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 94.588.613 31.949.701Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -53.741.380 -30.915.042TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)55.430.179 10.949.579Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 701.963 437.161Temettü Gelirleri12 370.616 498.270Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 173.212 2.706.601Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.792.644 -1.034.798Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.038.435 2.607.234Yönetim Ücretleri8 -297.122 -195.054Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -18.160 -12.285MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.219 -14.236Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -5.537 -2.544Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -61.438 -37.517Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -12.592 -8.365ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-405.068 -270.001ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.633.367 2.337.233FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.633.367 2.337.233DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.633.367 2.337.233http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841272BIST