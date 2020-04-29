***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-124.672.400 -8.308.344Net Dönem Karı (Zararı)14.555.182 1.341.228NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.510.342 -426.483Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.930.822 -303.488Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -6.579.520 -86.523Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 0 -36.472İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-132.648.001 -9.563.049Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.957.329 -1.957.329Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.360.556 1.604.913İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-133.244.774 -9.210.633FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-126.603.161 -8.648.304Alınan Temettü12 0 36.472Alınan Faiz12 1.930.761 303.488Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI128.906.077 8.048.405Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 205.135.365 9.446.602Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -76.229.288 -1.398.197Kredi Ö 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 251.303 22.383TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)251.303 1.611.859TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)156.147.899 12.686.640Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12.686.640 3.297.007Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 14.555.182 1.341.228Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 205.135.365 9.446.602Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -76.229.288 -1.398.197TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)156.147.899 12.686.640Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.930.822 303.488Temettü Gelirleri12 0 36.472Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.519.932 562.977Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 6.579.520 86.523Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri4.731.499 483.345Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.761.775 1.472.805Yönetim Ücretleri8 -1.079.577 -98.504Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -81.956 -10.605MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.219 -8.699Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -17.965 -1.510Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.829 -3.890Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -13.047 -8.369ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.206.593 -131.577ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.555.182 1.341.228FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.555.182 1.341.228DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 14.555.182 1.341.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841274BIST