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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 20:29
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-124.672.400 -8.308.344
Net Dönem Karı (Zararı)
14.555.182 1.341.228
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.510.342 -426.483
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.930.822 -303.488
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.579.520 -86.523
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 -36.472
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-132.648.001 -9.563.049
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.957.329 -1.957.329
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.360.556 1.604.913
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-133.244.774 -9.210.633
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-126.603.161 -8.648.304
Alınan Temettü
12 0 36.472
Alınan Faiz
12 1.930.761 303.488
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
128.906.077 8.048.405
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 205.135.365 9.446.602
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -76.229.288 -1.398.197
Kredi Ö 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 251.303 22.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
251.303 1.611.859
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
156.147.899 12.686.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.686.640 3.297.007
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 14.555.182 1.341.228
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 205.135.365 9.446.602
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -76.229.288 -1.398.197
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
156.147.899 12.686.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.930.822 303.488
Temettü Gelirleri
12 0 36.472
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.519.932 562.977
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.579.520 86.523
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
4.731.499 483.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.761.775 1.472.805
Yönetim Ücretleri
8 -1.079.577 -98.504
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -81.956 -10.605
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.219 -8.699
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -17.965 -1.510
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.829 -3.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -13.047 -8.369
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.206.593 -131.577
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.555.182 1.341.228
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.555.182 1.341.228
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 14.555.182 1.341.228



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841274


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