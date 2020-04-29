***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI811.204.881 610.227.702Net Dönem Karı (Zararı)152.746.469 271.108.159NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-35.459.322 -69.053.232Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -72.169.388 -65.496.034Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 36.710.066 -3.557.198Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER621.686.620 341.065.520Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler310.847 -70.515Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.413.962 -730.843İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler619.961.811 341.866.878FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR738.973.767 543.120.447Alınan Temettü0 0Alınan Faiz72.231.114 67.107.255Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-910.866.158 -646.278.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 9.504.132.942 37.823.334.008Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -10.414.999.100 -38.469.612.008Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-99.661.277 -36.050.298Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-99.661.277 -36.050.298DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 245.516.099 281.566.397DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 145.854.822 245.516.099Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 15.818.712 64.532.292Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları5,22 130.040.591 170.116.012Takas Alacakları22 0 10.934.002Diğer Alacaklar5 46.650 357.497Finansal Varlıklar19 625.358.452 1.282.030.329Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR771.264.405 1.527.970.132YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 2.765.500 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 1.613.439 2.964.977TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.378.939 2.964.977TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)766.885.466 1.525.005.155Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.525.005.155 1.900.174.996Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 152.746.469 271.108.159Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 9.504.132.942 37.823.334.008Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -10.414.999.100 -38.469.612.008TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)766.885.466 1.525.005.155Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 72.169.388 65.496.034Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 136.845.193 235.379.711Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -36.710.066 3.557.198Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 2.337.754 9.030.453ESAS FAALİYET GELİRLERİ174.642.269 313.463.396Yönetim Ücretleri8 -20.381.861 -39.400.536Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -942.602 -2.121.112MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -45.253 -16.969Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -153.173 -359.035Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -352.746 -442.280Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -20.165 -15.305ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-21.895.800 -42.355.237ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)152.746.469 271.108.159FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)152.746.469 271.108.159DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 152.746.469 271.108.159http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841275BIST