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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 20:30
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
811.204.881 610.227.702
Net Dönem Karı (Zararı)
152.746.469 271.108.159
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-35.459.322 -69.053.232
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -72.169.388 -65.496.034
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 36.710.066 -3.557.198
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
621.686.620 341.065.520
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
310.847 -70.515
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.413.962 -730.843
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
619.961.811 341.866.878
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
738.973.767 543.120.447
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
72.231.114 67.107.255
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-910.866.158 -646.278.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 9.504.132.942 37.823.334.008
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -10.414.999.100 -38.469.612.008
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.661.277 -36.050.298
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.661.277 -36.050.298
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 245.516.099 281.566.397
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 145.854.822 245.516.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 15.818.712 64.532.292
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5,22 130.040.591 170.116.012
Takas Alacakları
22 0 10.934.002
Diğer Alacaklar
5 46.650 357.497
Finansal Varlıklar
19 625.358.452 1.282.030.329
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
771.264.405 1.527.970.132
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 2.765.500 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 1.613.439 2.964.977
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.378.939 2.964.977
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
766.885.466 1.525.005.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.525.005.155 1.900.174.996
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 152.746.469 271.108.159
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 9.504.132.942 37.823.334.008
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -10.414.999.100 -38.469.612.008
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
766.885.466 1.525.005.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 72.169.388 65.496.034
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 136.845.193 235.379.711
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -36.710.066 3.557.198
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 2.337.754 9.030.453
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
174.642.269 313.463.396
Yönetim Ücretleri
8 -20.381.861 -39.400.536
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -942.602 -2.121.112
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -45.253 -16.969
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -153.173 -359.035
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -352.746 -442.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -20.165 -15.305
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-21.895.800 -42.355.237
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
152.746.469 271.108.159
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
152.746.469 271.108.159
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 152.746.469 271.108.159



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841275


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