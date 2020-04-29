***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-65.423.131 -596.305Net Dönem Karı (Zararı)37.632.030 23.716.305NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-286.093 -17.140.625Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -9.463.114 -560.923Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 9.177.021 -16.579.702Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-112.232.643 -7.732.272Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.582 875Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler169.267 50.465İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-112.400.328 -7.783.612FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-74.886.706 -1.156.592Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 9.463.575 560.287Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.413.664 3.449.413Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 238.306.030 128.833.365Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -167.892.366 -125.383.952Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.990.533 2.853.108Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.990.533 2.853.108DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 5.137.744 2.284.636DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 10.128.277 5.137.744Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 625.558 1.085.556Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 147.026 122.439Ters Repo Alacakları5 9.502.894 4.052.824Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar5 9.194 7.612Finansal Varlıklar19 195.147.571 91.948.851Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR205.432.243 97.217.282YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 344.883 175.616TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)344.883 175.616TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)205.087.360 97.041.666Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)97.041.666 69.875.948Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 37.632.030 23.716.305Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 238.306.030 128.833.365Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -167.892.366 -125.383.952TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)205.087.360 97.041.666Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 9.463.114 560.923Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -7.224.083 -9.391.715Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -9.177.021 16.579.702Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 47.822.836 17.928.176Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 26.435 16.601ESAS FAALİYET GELİRLERİ40.911.281 25.693.687Yönetim Ücretleri8 -2.895.242 -1.745.239Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -218.274 -178.386MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.421 -9.959Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -32.253 -18.336Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -40.971 -13.200Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -82.090 -12.262ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.279.251 -1.977.382ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.632.030 23.716.305FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)37.632.030 23.716.305DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)37.632.030 23.716.305http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841276BIST