***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 20:36
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.423.131 -596.305
Net Dönem Karı (Zararı)
37.632.030 23.716.305
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-286.093 -17.140.625
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -9.463.114 -560.923
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 9.177.021 -16.579.702
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-112.232.643 -7.732.272
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.582 875
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
169.267 50.465
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-112.400.328 -7.783.612
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-74.886.706 -1.156.592
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 9.463.575 560.287
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.413.664 3.449.413
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 238.306.030 128.833.365
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -167.892.366 -125.383.952
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.990.533 2.853.108
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.990.533 2.853.108
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 5.137.744 2.284.636
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 10.128.277 5.137.744
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 625.558 1.085.556
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 147.026 122.439
Ters Repo Alacakları
5 9.502.894 4.052.824
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
5 9.194 7.612
Finansal Varlıklar
19 195.147.571 91.948.851
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
205.432.243 97.217.282
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 344.883 175.616
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
344.883 175.616
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
205.087.360 97.041.666
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
97.041.666 69.875.948
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 37.632.030 23.716.305
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 238.306.030 128.833.365
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -167.892.366 -125.383.952
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
205.087.360 97.041.666
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 9.463.114 560.923
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -7.224.083 -9.391.715
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -9.177.021 16.579.702
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 47.822.836 17.928.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 26.435 16.601
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.911.281 25.693.687
Yönetim Ücretleri
8 -2.895.242 -1.745.239
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -218.274 -178.386
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.421 -9.959
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -32.253 -18.336
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -40.971 -13.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -82.090 -12.262
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.279.251 -1.977.382
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.632.030 23.716.305
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
37.632.030 23.716.305
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
37.632.030 23.716.305
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841276
BIST