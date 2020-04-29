***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 20:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.097.343 -5.921.514
Net Dönem Karı (Zararı)
4.119.014 1.753.805
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.203.654 -1.796.441
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.636.595 -1.600.877
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -567.059 -195.564
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-454.829 -7.479.742
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.525 37.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-437.304 -7.517.631
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
460.531 -7.522.378
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
2.636.812 1.600.864
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-393.335 6.629.635
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 35.017.477 6.729.310
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -35.410.812 -16.893.030
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 16.793.355
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.704.008 708.121
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.704.008 708.121
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 943.136 235.015
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.647.144 943.136
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 146.120 443.080
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5,22 3.501.066 500.315
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 23.869.779 22.865.416
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
27.516.965 23.808.811
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 51.222 68.747
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
51.222 68.747
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 27.465.743 23.740.064
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.740.064 15.356.624
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.119.014 1.753.805
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 35.017.477 113.695.850
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -35.410.812 -107.066.215
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
27.465.743 23.740.064
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.636.595 1.600.877
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.422.124 468.668
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 567.059 195.564
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.625.778 2.265.109
Yönetim Ücretleri
8 -431.478 -343.817
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -28.995 -18.612
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.219 -25.330
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -4.932 -3.427
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.275 -2.466
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -20.865 -117.652
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-506.764 -511.304
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.119.014 1.753.805
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.119.014 1.753.805
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.119.014 1.753.805
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841277
BIST