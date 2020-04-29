***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.097.343 -5.921.514Net Dönem Karı (Zararı)4.119.014 1.753.805NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.203.654 -1.796.441Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.636.595 -1.600.877Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -567.059 -195.564Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-454.829 -7.479.742Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-17.525 37.889İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-437.304 -7.517.631FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR460.531 -7.522.378Alınan Temettü0 0Alınan Faiz2.636.812 1.600.864Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-393.335 6.629.635Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 35.017.477 6.729.310Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -35.410.812 -16.893.030Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 16.793.355YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.704.008 708.121Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.704.008 708.121DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 943.136 235.015DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 3.647.144 943.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 146.120 443.080Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları5,22 3.501.066 500.315Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 23.869.779 22.865.416Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR27.516.965 23.808.811YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 51.222 68.747TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)51.222 68.747TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 27.465.743 23.740.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)23.740.064 15.356.624Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 4.119.014 1.753.805Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 35.017.477 113.695.850Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -35.410.812 -107.066.215TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)27.465.743 23.740.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.636.595 1.600.877Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.422.124 468.668Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 567.059 195.564Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.625.778 2.265.109Yönetim Ücretleri8 -431.478 -343.817Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -28.995 -18.612MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.219 -25.330Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -4.932 -3.427Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -10.275 -2.466Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -20.865 -117.652ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-506.764 -511.304ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.119.014 1.753.805FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.119.014 1.753.805DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.119.014 1.753.805http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841277BIST