***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 20:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.194.451 118.302.402
Net Dönem Karı (Zararı)
269.347.138 43.162.706
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-276.947.285 -15.067.404
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -270.764.155 -19.085.137
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.183.130 4.017.733
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-212.693.819 69.371.751
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
92.600 -15.573
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.805.618 -78.279
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-215.592.037 69.465.603
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-220.293.966 97.467.053
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 265.488.417 20.835.349
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.435.369.468 -4.162.982
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 21.692.031.737 3.767.420.351
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -20.256.662.269 -3.771.583.333
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.480.563.919 114.139.420
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.480.563.919 114.139.420
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
296.703.869 182.564.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.777.267.788 296.703.869
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.057.929.784 19.867.561
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5,22 645.200.641 277.184.398
Takas Alacakları
22 79.761.191 0
Diğer Alacaklar
0 92.600
Finansal Varlıklar
19 253.366.414 31.591.247
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.036.258.030 328.735.806
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 3.098.878 293.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.098.878 293.260
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.033.159.152 328.442.546
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
328.442.546 289.442.822
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 269.347.138 43.162.706
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 21.692.031.737 3.767.420.351
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -20.256.662.269 -3.771.583.333
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.033.159.152 328.442.546
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 270.764.155 19.085.137
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 13.804.130 31.608.591
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.183.130 -4.017.733
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 26.571 273.291
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
290.777.986 46.949.286
Yönetim Ücretleri
8 -17.704.395 -3.012.554
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -1.331.679 -280.513
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -62.953 -16.969
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -343.818 -60.008
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.968.343 -401.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -19.660 -15.306
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-21.430.848 -3.786.580
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
269.347.138 43.162.706
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
269.347.138 43.162.706
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
269.347.138 43.162.706
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841278
BIST