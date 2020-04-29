***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.194.451 118.302.402Net Dönem Karı (Zararı)269.347.138 43.162.706NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-276.947.285 -15.067.404Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -270.764.155 -19.085.137Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -6.183.130 4.017.733Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-212.693.819 69.371.751Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler92.600 -15.573Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.805.618 -78.279İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-215.592.037 69.465.603FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-220.293.966 97.467.053Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 265.488.417 20.835.349Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.435.369.468 -4.162.982Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 21.692.031.737 3.767.420.351Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -20.256.662.269 -3.771.583.333Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.480.563.919 114.139.420Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.480.563.919 114.139.420DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ296.703.869 182.564.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 1.777.267.788 296.703.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.057.929.784 19.867.561Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları5,22 645.200.641 277.184.398Takas Alacakları22 79.761.191 0Diğer Alacaklar0 92.600Finansal Varlıklar19 253.366.414 31.591.247Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR2.036.258.030 328.735.806YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 3.098.878 293.260TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.098.878 293.260TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.033.159.152 328.442.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)328.442.546 289.442.822Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 269.347.138 43.162.706Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 21.692.031.737 3.767.420.351Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -20.256.662.269 -3.771.583.333TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.033.159.152 328.442.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 270.764.155 19.085.137Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 13.804.130 31.608.591Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 6.183.130 -4.017.733Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 26.571 273.291ESAS FAALİYET GELİRLERİ290.777.986 46.949.286Yönetim Ücretleri8 -17.704.395 -3.012.554Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -1.331.679 -280.513MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -62.953 -16.969Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -343.818 -60.008Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.968.343 -401.230Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -19.660 -15.306ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-21.430.848 -3.786.580ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)269.347.138 43.162.706FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)269.347.138 43.162.706DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)269.347.138 43.162.706http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841278BIST