***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI125.770.532 381.927.938Net Dönem Karı (Zararı)288.769.283 168.663.661NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-291.607.566 -68.486.438Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -288.649.019 -78.393.328Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.958.547 9.906.890Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-153.361.612 203.691.690Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler305.746 -46.142Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler21.549.208 -59.504İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-175.216.566 203.797.336FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-156.199.895 303.868.913Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 281.970.427 78.059.025Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.179.238.201 -241.441.698Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 21.513.094.820 15.734.502.791Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -20.333.856.619 -15.975.944.489Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.305.008.733 140.486.240Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.305.008.733 140.486.240DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 776.143.103 635.656.863DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 2.081.151.836 776.143.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.228.352.623 87.628.958Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları22,5 770.239.097 689.450.777Takas Alacakları22,5 90.175.340 0Diğer Alacaklar5 0 305.746Finansal Varlıklar19 305.252.256 127.077.143Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR2.394.019.316 904.462.624YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 19.369.517 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 3.361.832 1.182.141TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)22.731.349 1.182.141TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.371.287.967 903.280.483Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)903.280.483 976.058.520Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 288.769.283 168.663.661Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 21.513.094.820 15.734.502.791Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -20.333.856.619 -15.975.944.489TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.371.287.967 903.280.483Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 288.649.019 78.393.328Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 20.359.012 113.171.025Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.958.547 -9.906.890Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 589.396 1.358.628ESAS FAALİYET GELİRLERİ312.555.974 183.016.091Yönetim Ücretleri8 -19.655.291 -11.475.479Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -1.453.011 -1.033.585MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -62.953 -16.969Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -358.097 -198.187Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.237.153 -1.612.904Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -20.186 -15.306ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-23.786.691 -14.352.430ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)288.769.283 168.663.661FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)288.769.283 168.663.661DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)288.769.283 168.663.661http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841279BIST