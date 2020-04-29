***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 20:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
125.770.532 381.927.938
Net Dönem Karı (Zararı)
288.769.283 168.663.661
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-291.607.566 -68.486.438
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -288.649.019 -78.393.328
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.958.547 9.906.890
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-153.361.612 203.691.690
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
305.746 -46.142
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
21.549.208 -59.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-175.216.566 203.797.336
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-156.199.895 303.868.913
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 281.970.427 78.059.025
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.179.238.201 -241.441.698
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 21.513.094.820 15.734.502.791
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -20.333.856.619 -15.975.944.489
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.305.008.733 140.486.240
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.305.008.733 140.486.240
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 776.143.103 635.656.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.081.151.836 776.143.103
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.228.352.623 87.628.958
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
22,5 770.239.097 689.450.777
Takas Alacakları
22,5 90.175.340 0
Diğer Alacaklar
5 0 305.746
Finansal Varlıklar
19 305.252.256 127.077.143
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.394.019.316 904.462.624
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 19.369.517 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 3.361.832 1.182.141
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.731.349 1.182.141
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.371.287.967 903.280.483
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
903.280.483 976.058.520
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 288.769.283 168.663.661
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 21.513.094.820 15.734.502.791
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -20.333.856.619 -15.975.944.489
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.371.287.967 903.280.483
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 288.649.019 78.393.328
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 20.359.012 113.171.025
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.958.547 -9.906.890
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 589.396 1.358.628
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
312.555.974 183.016.091
Yönetim Ücretleri
8 -19.655.291 -11.475.479
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -1.453.011 -1.033.585
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -62.953 -16.969
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -358.097 -198.187
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.237.153 -1.612.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -20.186 -15.306
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-23.786.691 -14.352.430
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
288.769.283 168.663.661
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
288.769.283 168.663.661
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
288.769.283 168.663.661
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841279
BIST