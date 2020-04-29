***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 20:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.495.655 5.351.613
Net Dönem Karı (Zararı)
3.906.449 5.211.031
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-630.746 -141.311
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -438.447 -305.849
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 156.460 573.006
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -348.759 -408.468
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
432.746 -432.424
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.347 -3.240
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
54.002 -120.826
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
374.397 -308.358
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.708.449 4.637.296
Alınan Temettü
12 348.759 408.468
Alınan Faiz
12 438.447 305.849
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.787.598 -7.133.302
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 26.045.602 41.539.934
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -27.833.200 -48.673.236
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.708.057 -1.781.689
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.689
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
808.306 2.589.995
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.516.363 808.306
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.295 2.883
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5 3.513.068 805.423
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
5 0 4.347
Finansal Varlıklar
19 15.662.117 16.192.974
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
19.178.480 17.005.627
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 151.302 97.300
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
151.302 97.300
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.027.178 16.908.327
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
16.908.327 18.830.598
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.906.449 5.211.031
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 26.045.602 41.539.934
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -27.833.200 -48.673.236
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19.027.178 16.908.327
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 438.447 305.849
Temettü Gelirleri
12 348.759 408.468
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.229.514 934.927
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -156.460 -573.006
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
5.127.350 4.828.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.528.582 5.905.128
Yönetim Ücretleri
8 -433.021 -552.423
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -34.242 -33.193
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.219 -19.820
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -4.055 -4.834
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -124.853 -71.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -15.743 -11.909
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-622.133 -694.097
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.906.449 5.211.031
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.906.449 5.211.031
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.906.449 5.211.031
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841280
BIST