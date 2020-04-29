***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.495.655 5.351.613Net Dönem Karı (Zararı)3.906.449 5.211.031NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-630.746 -141.311Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -438.447 -305.849Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 156.460 573.006Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -348.759 -408.468İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER432.746 -432.424Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler4.347 -3.240Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler54.002 -120.826İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler374.397 -308.358FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.708.449 4.637.296Alınan Temettü12 348.759 408.468Alınan Faiz12 438.447 305.849Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.787.598 -7.133.302Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 26.045.602 41.539.934Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -27.833.200 -48.673.236Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.708.057 -1.781.689Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)81.689DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ808.306 2.589.995DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 3.516.363 808.306Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 3.295 2.883Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları5 3.513.068 805.423Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar5 0 4.347Finansal Varlıklar19 15.662.117 16.192.974Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR19.178.480 17.005.627YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 151.302 97.300TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)151.302 97.300TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)19.027.178 16.908.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)16.908.327 18.830.598Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 3.906.449 5.211.031Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 26.045.602 41.539.934Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -27.833.200 -48.673.236TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)19.027.178 16.908.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 438.447 305.849Temettü Gelirleri12 348.759 408.468Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -1.229.514 934.927Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -156.460 -573.006Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri5.127.350 4.828.890Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.528.582 5.905.128Yönetim Ücretleri8 -433.021 -552.423Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -34.242 -33.193MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.219 -19.820Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -4.055 -4.834Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -124.853 -71.918Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -15.743 -11.909ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-622.133 -694.097ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.906.449 5.211.031FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.906.449 5.211.031DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.906.449 5.211.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841280BIST