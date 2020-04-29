***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI88.287.175 450.103.374Net Dönem Karı (Zararı)32.655.548 93.720.876NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-24.812.258 -26.115.430Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -21.827.735 -40.645.156Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.501.437 23.430.488Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -1.483.086 -8.900.762İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER57.133.064 331.975.943Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler926.058 -926.058Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler342.274 -1.429.632İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler55.864.732 334.331.633FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR64.976.354 399.581.389Alınan Temettü12 1.483.086 8.900.762Alınan Faiz12 21.827.735 41.621.223Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.366.663 -755.730.151Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 168.399.459 440.251.228Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -176.766.122 -1.195.981.379Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.920.512 -305.626.777Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.920.512 -305.626.777DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 429.707 306.056.484DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 80.350.219 429.707Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 30.042 70.619Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 2.931.351 3.806.630Ters Repo Alacakları22 75.312.898 359.088Takas Alacakları5 5.007.279 926.058Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 154.862.331 208.350.347Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR238.143.901 213.512.742YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 268.028 185Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 918.787 844.356TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.186.815 844.541TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)236.957.086 212.668.201Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)212.668.201 874.677.476Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 32.655.548 93.720.876Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 168.399.459 440.251.228Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -176.766.122 -1.195.981.379TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)236.957.086 212.668.201Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 21.827.735 40.645.156Temettü Gelirleri12 1.483.086 8.900.762Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 10.454.747 27.437.043Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.501.437 -23.430.488Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri706.018 51.914.477Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ35.973.023 105.466.950Yönetim Ücretleri8 -2.920.739 -9.925.848Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -175.426 -626.662MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -14.573 -29.416Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -34.626 -112.928Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -153.425 -1.029.838Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -18.686 -21.382ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.317.475 -11.746.074ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.655.548 93.720.876FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)32.655.548 93.720.876DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)93.720.876http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841281BIST