***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 20:43
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.287.175 450.103.374
Net Dönem Karı (Zararı)
32.655.548 93.720.876
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.812.258 -26.115.430
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -21.827.735 -40.645.156
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.501.437 23.430.488
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.483.086 -8.900.762
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
57.133.064 331.975.943
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
926.058 -926.058
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
342.274 -1.429.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
55.864.732 334.331.633
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
64.976.354 399.581.389
Alınan Temettü
12 1.483.086 8.900.762
Alınan Faiz
12 21.827.735 41.621.223
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.366.663 -755.730.151
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 168.399.459 440.251.228
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -176.766.122 -1.195.981.379
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.920.512 -305.626.777
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.920.512 -305.626.777
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 429.707 306.056.484
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 80.350.219 429.707
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 30.042 70.619
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.931.351 3.806.630
Ters Repo Alacakları
22 75.312.898 359.088
Takas Alacakları
5 5.007.279 926.058
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 154.862.331 208.350.347
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
238.143.901 213.512.742
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 268.028 185
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 918.787 844.356
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.186.815 844.541
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
236.957.086 212.668.201
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
212.668.201 874.677.476
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 32.655.548 93.720.876
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 168.399.459 440.251.228
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -176.766.122 -1.195.981.379
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
236.957.086 212.668.201
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 21.827.735 40.645.156
Temettü Gelirleri
12 1.483.086 8.900.762
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 10.454.747 27.437.043
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.501.437 -23.430.488
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
706.018 51.914.477
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
35.973.023 105.466.950
Yönetim Ücretleri
8 -2.920.739 -9.925.848
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -175.426 -626.662
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -14.573 -29.416
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -34.626 -112.928
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -153.425 -1.029.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -18.686 -21.382
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.317.475 -11.746.074
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.655.548 93.720.876
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.655.548 93.720.876
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
93.720.876
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841281
BIST