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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 20:45
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.808.604 61.161.460
Net Dönem Karı (Zararı)
9.611.332 17.861.010
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.552.674 -4.994.877
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.958.523 -6.204.575
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.024.274 3.114.642
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -569.877 -1.904.944
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
203.695 40.203.058
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
325.620 -155.031
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-121.925 40.358.089
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.262.353 53.069.191
Alınan Temettü
12 569.877 1.904.944
Alınan Faiz
12 4.976.374 6.187.325
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.621.122 -77.446.482
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 81.677.396 162.007.451
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -59.056.274 -239.453.933
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.429.726 -16.285.022
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.429.726 -16.285.022
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 3.214.784 19.499.806
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 33.644.510 3.214.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 10.423 50.095
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.462.806 1.471.683
Ters Repo Alacakları
22 23.654.185 3.228.025
Takas Alacakları
22 10.025.387 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 50.920.048 48.764.972
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
86.072.849 53.514.775
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 134.014 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 370.870 179.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
504.884 179.264
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
85.567.965 53.335.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
53.335.511 112.920.983
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 9.611.332 17.861.010
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 81.677.396 162.007.451
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -59.056.274 -239.453.933
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
85.567.965 53.335.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.958.523 6.204.575
Temettü Gelirleri
12 569.877 1.904.944
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.917.560 7.101.083
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.024.274 -3.114.642
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 136.640 7.981.247
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.606.874 20.077.207
Yönetim Ücretleri
8 -824.653 -1.812.380
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -60.281 -129.816
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.219 -29.416
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -10.647 -22.243
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -77.238 -212.192
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -12.504 -10.150
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-995.542 -2.216.197
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.611.332 17.861.010
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.611.332 17.861.010
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.611.332 17.861.010



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841282


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