***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.808.604 61.161.460Net Dönem Karı (Zararı)9.611.332 17.861.010NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.552.674 -4.994.877Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -4.958.523 -6.204.575Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.024.274 3.114.642Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -569.877 -1.904.944İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER203.695 40.203.058Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler325.620 -155.031İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-121.925 40.358.089FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR2.262.353 53.069.191Alınan Temettü12 569.877 1.904.944Alınan Faiz12 4.976.374 6.187.325Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.621.122 -77.446.482Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 81.677.396 162.007.451Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -59.056.274 -239.453.933Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.429.726 -16.285.022Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.429.726 -16.285.022DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 3.214.784 19.499.806DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 33.644.510 3.214.784Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 10.423 50.095Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 1.462.806 1.471.683Ters Repo Alacakları22 23.654.185 3.228.025Takas Alacakları22 10.025.387 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 50.920.048 48.764.972Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR86.072.849 53.514.775YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 134.014 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 370.870 179.264TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)504.884 179.264TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)85.567.965 53.335.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)53.335.511 112.920.983Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 9.611.332 17.861.010Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 81.677.396 162.007.451Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -59.056.274 -239.453.933TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)85.567.965 53.335.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.958.523 6.204.575Temettü Gelirleri12 569.877 1.904.944Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.917.560 7.101.083Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.024.274 -3.114.642Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 136.640 7.981.247Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.606.874 20.077.207Yönetim Ücretleri8 -824.653 -1.812.380Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -60.281 -129.816MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.219 -29.416Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -10.647 -22.243Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -77.238 -212.192Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -12.504 -10.150ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-995.542 -2.216.197ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.611.332 17.861.010FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.611.332 17.861.010DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.611.332 17.861.010http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841282BIST