***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.856.841 4.534.435Net Dönem Karı (Zararı)6.866.432 5.675.924NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.589.214 -5.941.060Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.818.701 -1.522.582Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.770.513 -4.418.478Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.952.760 3.272.805Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler167.622 -53.164İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-13.120.382 3.325.969FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-11.675.542 3.007.669Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 1.818.701 1.526.766Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.745.481 -4.943.900Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 49.276.880 21.176.955Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -37.531.399 -26.120.855Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.888.640 -409.465Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.888.640 -409.465DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.176.900 1.586.365DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 3.065.540 1.176.900Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 79.691 1.156Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 146.446 121.957Ters Repo Alacakları5,22 2.985.849 1.175.744Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 39.703.740 22.837.334Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR42.915.726 24.136.191YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 212.291 44.669TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)212.291 44.669TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 42.703.435 24.091.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)24.091.522 23.359.498Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 6.866.432 5.675.924Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 49.276.880 21.176.955Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -37.531.399 -26.120.855TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)42.703.435 24.091.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.818.701 1.522.582Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -377.683 27.337Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.770.513 4.418.478Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri2.100.976 71.231Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.312.507 6.039.628Yönetim Ücretleri8 -361.192 -288.625Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -40.747 -34.425MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.219 -19.820Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -6.419 -4.621Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -6.651 -3.858Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -20.847 -12.355ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-446.075 -363.704ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.866.432 5.675.924FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.866.432 5.675.924DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 6.866.432 5.675.924http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841283BIST