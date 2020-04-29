***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 20:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.856.841 4.534.435
Net Dönem Karı (Zararı)
6.866.432 5.675.924
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.589.214 -5.941.060
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.818.701 -1.522.582
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.770.513 -4.418.478
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.952.760 3.272.805
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
167.622 -53.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.120.382 3.325.969
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.675.542 3.007.669
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 1.818.701 1.526.766
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.745.481 -4.943.900
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 49.276.880 21.176.955
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -37.531.399 -26.120.855
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.888.640 -409.465
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.888.640 -409.465
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.176.900 1.586.365
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.065.540 1.176.900
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 79.691 1.156
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 146.446 121.957
Ters Repo Alacakları
5,22 2.985.849 1.175.744
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 39.703.740 22.837.334
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
42.915.726 24.136.191
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 212.291 44.669
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
212.291 44.669
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 42.703.435 24.091.522
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.091.522 23.359.498
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 6.866.432 5.675.924
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 49.276.880 21.176.955
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -37.531.399 -26.120.855
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
42.703.435 24.091.522
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.818.701 1.522.582
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -377.683 27.337
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.770.513 4.418.478
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
2.100.976 71.231
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.312.507 6.039.628
Yönetim Ücretleri
8 -361.192 -288.625
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -40.747 -34.425
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.219 -19.820
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -6.419 -4.621
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.651 -3.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -20.847 -12.355
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-446.075 -363.704
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.866.432 5.675.924
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.866.432 5.675.924
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 6.866.432 5.675.924
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841283
BIST