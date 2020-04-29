***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 20:48
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.212.738 9.248.665
Net Dönem Karı (Zararı)
7.089.639 8.376.865
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.153.928 -3.118.117
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.805.383 -2.855.483
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.292.729 -43.251
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -55.816 -219.383
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.009.648 915.051
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-161.831 168.157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.847.817 746.894
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.073.937 6.173.799
Alınan Temettü
12 55.816 219.383
Alınan Faiz
12 2.805.383 2.855.483
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-197.726 -6.987.645
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 724 39.215
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -198.450 -7.026.860
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.410.464 2.261.020
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.410.464 2.261.020
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.707.843 1.446.823
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.297.379 3.707.843
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.717 20.500
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.253.832 2.695.414
Ters Repo Alacakları
5 2.291.662 3.687.343
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 32.081.457 22.499.329
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
35.632.668 28.902.586
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 0 156.039
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 18.405 24.197
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.405 180.236
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
35.614.263 28.722.350
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
28.722.350 27.333.130
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.089.639 8.376.865
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 724 39.215
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -198.450 -7.026.860
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
35.614.263 28.722.350
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.805.383 2.855.483
Temettü Gelirleri
12 55.816 219.383
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.341.522 1.856.614
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.292.729 43.251
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 -198.050 3.649.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.297.400 8.623.827
Yönetim Ücretleri
8 -80.280 -74.928
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -40.043 -36.306
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.219 -17.280
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -6.612 -6.069
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -54.751 -104.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -15.856 -8.107
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-207.761 -246.962
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.089.639 8.376.865
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.089.639 8.376.865
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.089.639 8.376.865
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841284
BIST