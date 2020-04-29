***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.212.738 9.248.665Net Dönem Karı (Zararı)7.089.639 8.376.865NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.153.928 -3.118.117Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.805.383 -2.855.483Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.292.729 -43.251Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -55.816 -219.383İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.009.648 915.051Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-161.831 168.157İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.847.817 746.894FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.073.937 6.173.799Alınan Temettü12 55.816 219.383Alınan Faiz12 2.805.383 2.855.483Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-197.726 -6.987.645Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 724 39.215Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -198.450 -7.026.860Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.410.464 2.261.020Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.410.464 2.261.020DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 3.707.843 1.446.823DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.297.379 3.707.843Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 5.717 20.500Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 1.253.832 2.695.414Ters Repo Alacakları5 2.291.662 3.687.343Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 32.081.457 22.499.329Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR35.632.668 28.902.586YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 0 156.039Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 18.405 24.197TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)18.405 180.236TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)35.614.263 28.722.350Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)28.722.350 27.333.130Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 7.089.639 8.376.865Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 724 39.215Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -198.450 -7.026.860TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)35.614.263 28.722.350Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.805.383 2.855.483Temettü Gelirleri12 55.816 219.383Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.341.522 1.856.614Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.292.729 43.251Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 -198.050 3.649.096Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.297.400 8.623.827Yönetim Ücretleri8 -80.280 -74.928Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -40.043 -36.306MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.219 -17.280Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -6.612 -6.069Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -54.751 -104.272Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -15.856 -8.107ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-207.761 -246.962ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.089.639 8.376.865FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.089.639 8.376.865DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.089.639 8.376.865http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841284BIST