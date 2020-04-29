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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 20:50
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-891.779 15.581.512
Net Dönem Karı (Zararı)
4.527.241 3.203.590
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.814.452 -1.589.949
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.494.564 -1.997.922
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.143.168 589.003
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-176.720 -181.030
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.275.852 11.788.919
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.514 -4.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.280.366 11.793.302
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.563.063 13.402.560
Alınan Temettü
12 176.720 181.030
Alınan Faiz
12 2.494.564 1.997.922
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.386.814 -15.622.935
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 5.644.619 7.391.747
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.257.805 -23.014.682
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.495.035 -41.423
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.495.035 -41.423
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 81.122 122.545
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 3.576.157 81.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.078 10.105
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 910.217 343.482
Ters Repo Alacakları
22 3.571.079 71.017
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 19.064.848 14.208.049
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
23.551.222 14.632.653
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar




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GLRYH 9,46 6.793.094 % 10,00  
ADESE 1,54 134.419.144 % 10,00  
ARSAN 4,29 12.370.364 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6306 8,6739 % -0,27  
Frank 7,0979 7,1407 % -0,55  
Riyal 1,8448 1,8541 % -0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.701 1.702 -6,91  
Altın Gr. 380 380 -3,50  
Cumhuriyet 2.438 2.496 -19,60  
Tam 2.503 2.557 -20,10  
Yarım 1.219 1.250 -9,90  
Çeyrek 612 625 -4,90  
Gümüş.Ons 15,12 15,15 -0,02  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,02  
B. Petrol 24,20 24,20 1,46  
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