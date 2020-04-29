***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-891.779 15.581.512Net Dönem Karı (Zararı)4.527.241 3.203.590NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.814.452 -1.589.949Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.494.564 -1.997.922Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.143.168 589.003Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-176.720 -181.030İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.275.852 11.788.919Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.514 -4.383İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.280.366 11.793.302FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.563.063 13.402.560Alınan Temettü12 176.720 181.030Alınan Faiz12 2.494.564 1.997.922Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.386.814 -15.622.935Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 5.644.619 7.391.747Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.257.805 -23.014.682Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.495.035 -41.423Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.495.035 -41.423DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 81.122 122.545DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 3.576.157 81.122Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 5.078 10.105Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 910.217 343.482Ters Repo Alacakları22 3.571.079 71.017Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 19.064.848 14.208.049Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR23.551.222 14.632.653YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar