***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-150.013.724 -52.235.673Net Dönem Karı (Zararı)27.767.755 6.584.925NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-30.332.679 -3.024.950Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -8.232.832 -1.324.007Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -20.471.480 -1.198.299Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -1.628.367 -502.644İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-157.309.999 -57.622.299Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.309.530 170.368İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-158.619.529 -57.792.667FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-159.874.923 -54.062.324Alınan Temettü12 1.628.367 502.644Alınan Faiz12 8.232.832 1.324.007Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI189.749.665 59.850.680Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 274.926.203 125.547.931Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -85.176.538 -65.697.251Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.735.941 7.615.007Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.735.941 7.615.007DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.615.007 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 47.350.948 7.615.007Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 10.325 30.064Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 10.889.084 3.962.188Ters Repo Alacakları5 27.251.269 7.584.943Takas Alacakları5 20.089.354 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 227.192.891 55.028.778Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR285.432.923 66.605.973YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 536.134 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 943.764 170.368TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.479.898 170.368TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 283.953.025 66.435.605Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)66.435.605 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 27.767.755 6.584.925Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 274.926.203 125.547.931Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -85.176.538 -65.697.251TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)283.953.025 66.435.605Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 8.232.832 1.324.007Temettü Gelirleri12 1.628.367 502.644Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 510.856 3.649.762Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 20.471.480 1.198.299Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 401.481 957.295Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ31.245.016 7.632.007Yönetim Ücretleri8 -3.060.403 -867.284Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -134.646 -48.129MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.219 -12.272Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -31.392 -8.463Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -207.259 -102.100Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -33.342 -8.834ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.477.261 -1.047.082ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.767.755 6.584.925FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)27.767.755 6.584.925DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 27.767.755 6.584.925http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841286BIST