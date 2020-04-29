***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 20:51
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-150.013.724 -52.235.673
Net Dönem Karı (Zararı)
27.767.755 6.584.925
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.332.679 -3.024.950
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.232.832 -1.324.007
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -20.471.480 -1.198.299
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.628.367 -502.644
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-157.309.999 -57.622.299
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.309.530 170.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-158.619.529 -57.792.667
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-159.874.923 -54.062.324
Alınan Temettü
12 1.628.367 502.644
Alınan Faiz
12 8.232.832 1.324.007
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
189.749.665 59.850.680
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 274.926.203 125.547.931
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -85.176.538 -65.697.251
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.735.941 7.615.007
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.735.941 7.615.007
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.615.007 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 47.350.948 7.615.007
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 10.325 30.064
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 10.889.084 3.962.188
Ters Repo Alacakları
5 27.251.269 7.584.943
Takas Alacakları
5 20.089.354 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 227.192.891 55.028.778
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
285.432.923 66.605.973
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 536.134 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 943.764 170.368
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.479.898 170.368
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 283.953.025 66.435.605
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
66.435.605 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 27.767.755 6.584.925
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 274.926.203 125.547.931
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -85.176.538 -65.697.251
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
283.953.025 66.435.605
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 8.232.832 1.324.007
Temettü Gelirleri
12 1.628.367 502.644
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 510.856 3.649.762
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 20.471.480 1.198.299
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 401.481 957.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31.245.016 7.632.007
Yönetim Ücretleri
8 -3.060.403 -867.284
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -134.646 -48.129
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.219 -12.272
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -31.392 -8.463
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -207.259 -102.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -33.342 -8.834
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.477.261 -1.047.082
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.767.755 6.584.925
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.767.755 6.584.925
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 27.767.755 6.584.925
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841286
BIST