***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-273.734.225 0Net Dönem Karı (Zararı)12.322.563 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.967.138 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.202.422 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -11.764.716 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-274.292.067 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler269.628 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-274.561.695 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-274.936.642 0Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 1.202.417 0Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI274.112.538 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 274.112.538 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)378.313 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)378.313 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 378.313 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 378.318 0Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 286.326.411 0Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR286.704.729 0YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 269.628 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)269.628 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)286.435.101 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 12.322.563 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 274.112.538 0Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)286.435.101 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.202.422 0Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 11.764.716 0Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 -267.011 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.700.127 0Yönetim Ücretleri8 -335.719 0Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -28.862 0MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -5.310 0Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -6.850 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -823 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-377.564 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.322.563 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.322.563 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 12.322.563 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841287BIST