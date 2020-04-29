***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 20:53
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.983.193 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.746.443 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.989.294 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.938.753 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -50.541 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
287.429 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
236.888 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
50.541 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
44.578 0
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 1.938.615 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
158.552.443 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 311.970.363 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -153.417.920 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
160.535.636 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
160.535.636 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 160.535.636 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 485.371 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5 160.050.403 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 0 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
160.535.774 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 236.888 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
236.888 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
160.298.886 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.746.443 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 311.970.363 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -153.417.920 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
160.298.886 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.938.753 0
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.645 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.990.939 0
Yönetim Ücretleri
8 -168.938 0
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -13.590 0
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -5.310 0
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -3.659 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -52.176 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -823 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-244.496 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.746.443 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.746.443 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 1.746.443 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841288
BIST