***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-151.659.768 -11.401.737Net Dönem Karı (Zararı)15.499.511 2.175.568NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-19.710.796 -727.675Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -4.884.395 -475.117Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -14.240.810 -84.211Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -585.591 -168.347İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-152.918.469 -13.493.094Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.501.010 45.263İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-154.419.479 -13.538.357FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-157.129.754 -12.045.201Alınan Temettü12 585.591 168.347Alınan Faiz12 4.884.395 475.117Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI230.322.366 13.524.954Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 318.810.946 42.673.684Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -88.488.580 -29.148.730Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)78.662.598 2.123.217Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)78.662.598 2.123.217DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.123.217 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 80.785.815 2.123.217Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 10.676 15.878Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 9.954.701 1.354.238Ters Repo Alacakları5,22 55.668.934 2.107.339Takas Alacakları5 25.106.205 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 172.328.156 12.268.330Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR263.068.672 15.745.785YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 670.168 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 876.105 45.263TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.546.273 45.263TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)261.522.399 15.700.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)15.700.522 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 15.499.511 2.175.568Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 318.810.946 42.673.684Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -88.488.580 -29.148.730TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)261.522.399 15.700.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.884.395 475.117Temettü Gelirleri12 585.591 168.347Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -2.121.450 964.175Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 14.240.810 84.211Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri135.139 899.501Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 927ESAS FAALİYET GELİRLERİ17.724.485 2.592.278Yönetim Ücretleri8 -1.887.272 -325.673Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -114.425 -32.778MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.219 -10.974Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -21.890 -2.948Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -148.045 -35.956Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -43.123 -8.381ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.224.974 -416.710ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.499.511 2.175.568FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)15.499.511 2.175.568DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 15.499.511 2.175.568http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841289BIST