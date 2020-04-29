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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 20:54
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-151.659.768 -11.401.737
Net Dönem Karı (Zararı)
15.499.511 2.175.568
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.710.796 -727.675
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.884.395 -475.117
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -14.240.810 -84.211
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -585.591 -168.347
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-152.918.469 -13.493.094
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.501.010 45.263
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-154.419.479 -13.538.357
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-157.129.754 -12.045.201
Alınan Temettü
12 585.591 168.347
Alınan Faiz
12 4.884.395 475.117
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
230.322.366 13.524.954
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 318.810.946 42.673.684
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -88.488.580 -29.148.730
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.662.598 2.123.217
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.662.598 2.123.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.123.217 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 80.785.815 2.123.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 10.676 15.878
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 9.954.701 1.354.238
Ters Repo Alacakları
5,22 55.668.934 2.107.339
Takas Alacakları
5 25.106.205 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 172.328.156 12.268.330
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
263.068.672 15.745.785
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 670.168 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 876.105 45.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.546.273 45.263
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
261.522.399 15.700.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
15.700.522 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 15.499.511 2.175.568
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 318.810.946 42.673.684
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -88.488.580 -29.148.730
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
261.522.399 15.700.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.884.395 475.117
Temettü Gelirleri
12 585.591 168.347
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -2.121.450 964.175
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 14.240.810 84.211
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
135.139 899.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 927
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.724.485 2.592.278
Yönetim Ücretleri
8 -1.887.272 -325.673
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -114.425 -32.778
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.219 -10.974
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -21.890 -2.948
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -148.045 -35.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -43.123 -8.381
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.224.974 -416.710
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.499.511 2.175.568
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.499.511 2.175.568
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 15.499.511 2.175.568



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841289


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