***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.943.720 2.330.743Net Dönem Karı (Zararı)1.241.258 489.610NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-665.505 -343.814Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-310.842 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -324.607 -9.774Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -30.056 -334.040İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.833.045 1.850.907Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler31.663 -20İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-14.864.708 1.850.927FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-14.257.292 1.996.703Alınan Temettü30.056 0Alınan Faiz283.516 0Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12 0 334.040FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.274.968 -2.311.235Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 49.439.366 17.234.965Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -33.164.398 -19.546.200Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.331.248 19.508Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.331.248 19.508DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ106.119 86.611DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.437.367 106.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 2.464.693 106.119Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 18.468.375 3.279.060Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR20.933.068 3.385.179YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 41.863 10.200TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)41.863 10.200TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 20.891.205 3.374.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)3.374.979 5.196.604Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.241.258 489.610Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 49.439.366 17.234.965Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -33.164.398 -19.546.200TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)20.891.205 3.374.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri0 0Temettü Gelirleri30.056 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 749.705 258.607Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 324.607 9.774Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri11.379 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 310.842 334.040ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.426.589 602.421Yönetim Ücretleri8 -149.817 -90.293Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -10.137 -5.370MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.219 -8.661Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -2.017 -989Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.530 -582Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -10.611 -6.916ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-185.331 -112.811ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.241.258 489.610FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.241.258 489.610DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 1.241.258 489.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841290BIST