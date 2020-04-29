***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 20:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.943.720 2.330.743
Net Dönem Karı (Zararı)
1.241.258 489.610
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-665.505 -343.814
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-310.842 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -324.607 -9.774
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -30.056 -334.040
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.833.045 1.850.907
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
31.663 -20
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.864.708 1.850.927
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.257.292 1.996.703
Alınan Temettü
30.056 0
Alınan Faiz
283.516 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 0 334.040
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.274.968 -2.311.235
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 49.439.366 17.234.965
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -33.164.398 -19.546.200
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.331.248 19.508
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.331.248 19.508
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
106.119 86.611
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.437.367 106.119
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.464.693 106.119
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 18.468.375 3.279.060
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
20.933.068 3.385.179
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 41.863 10.200
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
41.863 10.200
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 20.891.205 3.374.979
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.374.979 5.196.604
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.241.258 489.610
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 49.439.366 17.234.965
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -33.164.398 -19.546.200
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
20.891.205 3.374.979
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
0 0
Temettü Gelirleri
30.056 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 749.705 258.607
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 324.607 9.774
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11.379 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 310.842 334.040
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.426.589 602.421
Yönetim Ücretleri
8 -149.817 -90.293
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -10.137 -5.370
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.219 -8.661
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -2.017 -989
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.530 -582
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -10.611 -6.916
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-185.331 -112.811
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.241.258 489.610
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.241.258 489.610
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 1.241.258 489.610
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841290
BIST