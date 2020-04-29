***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.566.285 -11.962.718Net Dönem Karı (Zararı)6.868.537 481.758NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.240.615 -614.510Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -919.654 -240.700Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -5.320.961 -373.810Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-49.113.574 -12.070.635Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.232.402 18.091İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-59.345.976 -12.088.726FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-48.485.652 -12.203.387Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 919.367 240.669Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.283.863 12.442.431Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 109.547.505 17.806.846Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -39.263.642 -5.364.415Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.717.578 479.713Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.717.578 479.713DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ479.713 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 23.197.291 479.713Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 23.197.609 479.744Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 441.966 524.123Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 76.687.507 11.938.413Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR100.327.082 12.942.280YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 6.480.746 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 3.769.747 18.091TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)10.250.493 18.091TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)90.076.589 12.924.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12.924.189 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 6.868.537 481.758Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 109.547.505 17.806.846Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -39.263.642 -5.364.415TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)90.076.589 12.924.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 919.654 240.700Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 695.095 -652.915Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 5.320.961 373.810Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri248.728 624.266Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.184.443 585.861Yönetim Ücretleri8 -248.289 -75.134Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -36.354 -12.578MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.219 -10.313Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -7.189 -1.491Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.864 -1.657Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -11.991 -2.930ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-315.906 -104.103ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.868.537 481.758FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.868.537 481.758DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.868.537 481.758http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841291BIST