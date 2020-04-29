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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 20:57
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.566.285 -11.962.718
Net Dönem Karı (Zararı)
6.868.537 481.758
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.240.615 -614.510
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -919.654 -240.700
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.320.961 -373.810
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-49.113.574 -12.070.635
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.232.402 18.091
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-59.345.976 -12.088.726
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-48.485.652 -12.203.387
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 919.367 240.669
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.283.863 12.442.431
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 109.547.505 17.806.846
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -39.263.642 -5.364.415
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.717.578 479.713
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.717.578 479.713
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
479.713 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 23.197.291 479.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 23.197.609 479.744
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 441.966 524.123
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 76.687.507 11.938.413
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
100.327.082 12.942.280
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 6.480.746 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 3.769.747 18.091
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.250.493 18.091
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
90.076.589 12.924.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.924.189 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 6.868.537 481.758
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 109.547.505 17.806.846
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -39.263.642 -5.364.415
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
90.076.589 12.924.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 919.654 240.700
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 695.095 -652.915
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.320.961 373.810
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
248.728 624.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.184.443 585.861
Yönetim Ücretleri
8 -248.289 -75.134
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -36.354 -12.578
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.219 -10.313
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -7.189 -1.491
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.864 -1.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.991 -2.930
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-315.906 -104.103
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.868.537 481.758
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.868.537 481.758
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.868.537 481.758



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841291


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