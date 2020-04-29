***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 22:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-977.442.109 722.466.102
Net Dönem Karı (Zararı)
192.432.837 145.078.297
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-174.483.644 -70.100.516
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -98.994.197 -84.428.558
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -69.740.004 24.359.602
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -5.749.443 -10.031.560
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.100.185.620 551.683.817
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.838.512 -1.703.183
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.114.024.132 553.387.000
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.082.236.427 626.661.598
Alınan Temettü
12 5.749.443 10.031.560
Alınan Faiz
99.044.875 85.772.944
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.721.215.256 -797.570.523
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.846.457.462 1.127.298.003
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.125.242.206 -1.925.010.218
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 0 141.692
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
743.773.147 -75.104.421
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
743.773.147 -75.104.421
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
131.226.031 206.330.452
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 874.999.178 131.226.031
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 99.255 29.170.371
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 59.706.028 14.957.117
Ters Repo Alacakları
22 654.022.705 101.670.660
Takas Alacakları
22 220.877.218 435.678
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 1.591.709.446 448.752.851
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.526.414.652 594.986.677
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 7.469.444 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 13.042.147 2.731.709
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.511.591 2.731.709
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 2.505.903.061 592.254.968
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
592.254.968 1.244.747.194
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 192.432.837 145.078.297
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.846.457.462 1.127.439.695
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.125.242.206 -1.925.010.218
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.505.903.061 592.254.968
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 98.994.197 84.428.558
Temettü Gelirleri
12 5.749.443 10.031.560
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 37.053.241 -285.700
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 69.740.004 -24.359.602
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 2.191.228 96.746.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 140 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
213.728.253 166.560.975
Yönetim Ücretleri
8 -18.063.329 -17.270.384
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -902.904 -1.075.386
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -39.353 -25.177
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -254.775 -210.699
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.388.719 -1.726.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -646.336 -1.174.430
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-21.295.416 -21.482.678
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
192.432.837 145.078.297
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
192.432.837 145.078.297
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 192.432.837 145.078.297
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841313
BIST