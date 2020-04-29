***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-977.442.109 722.466.102Net Dönem Karı (Zararı)192.432.837 145.078.297NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-174.483.644 -70.100.516Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -98.994.197 -84.428.558Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -69.740.004 24.359.602Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -5.749.443 -10.031.560İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.100.185.620 551.683.817Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler13.838.512 -1.703.183İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.114.024.132 553.387.000FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.082.236.427 626.661.598Alınan Temettü12 5.749.443 10.031.560Alınan Faiz99.044.875 85.772.944Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.721.215.256 -797.570.523Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 2.846.457.462 1.127.298.003Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.125.242.206 -1.925.010.218Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 0 141.692YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)743.773.147 -75.104.421Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)743.773.147 -75.104.421DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ131.226.031 206.330.452DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 874.999.178 131.226.031Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 99.255 29.170.371Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 59.706.028 14.957.117Ters Repo Alacakları22 654.022.705 101.670.660Takas Alacakları22 220.877.218 435.678Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 1.591.709.446 448.752.851Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR2.526.414.652 594.986.677YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 7.469.444 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 13.042.147 2.731.709TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)20.511.591 2.731.709TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 2.505.903.061 592.254.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)592.254.968 1.244.747.194Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 192.432.837 145.078.297Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 2.846.457.462 1.127.439.695Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.125.242.206 -1.925.010.218TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.505.903.061 592.254.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 98.994.197 84.428.558Temettü Gelirleri12 5.749.443 10.031.560Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 37.053.241 -285.700Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 69.740.004 -24.359.602Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 2.191.228 96.746.159Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 140 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ213.728.253 166.560.975Yönetim Ücretleri8 -18.063.329 -17.270.384Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -902.904 -1.075.386MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -39.353 -25.177Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -254.775 -210.699Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.388.719 -1.726.602Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -646.336 -1.174.430ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-21.295.416 -21.482.678ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)192.432.837 145.078.297FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)192.432.837 145.078.297DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 192.432.837 145.078.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841313BIST