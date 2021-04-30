***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 19:27
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.974.229 125.770.532
Net Dönem Karı (Zararı)
214.914.223 288.769.283
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-207.212.682 -291.607.566
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -205.417.514 -288.649.019
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.795.168 -2.958.547
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-207.456.397 -153.361.612
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-487.316 305.746
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.267.872 21.549.208
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-200.701.209 -175.216.566
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-199.754.856 -156.199.895
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 211.729.085 281.970.427
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-624.099.788 1.179.238.201
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 29.427.306.390 21.513.094.820
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -30.051.406.178 -20.333.856.619
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-612.125.559 1.305.008.733
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-612.125.559 1.305.008.733
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.081.151.836 776.143.103
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.469.026.277 2.081.151.836
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 182.087.541 1.228.352.623
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
22,5 1.050.517.179 770.239.097
Takas Alacakları
22,5 237.725.210 90.175.340
Diğer Alacaklar
5 487.316 0
Finansal Varlıklar
19 507.748.633 305.252.256
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.978.565.879 2.394.019.316
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 13.394.500 19.369.517
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 3.068.977 3.361.832
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.463.477 22.731.349
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.962.102.402 2.371.287.967
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.371.287.967 903.280.483
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 214.914.223 288.769.283
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 29.427.306.390 21.513.094.820
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -30.051.406.178 -20.333.856.619
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.962.102.402 2.371.287.967
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 205.417.514 288.649.019
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 46.338.809 20.359.012
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.795.168 2.958.547
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 1.608.564 589.396
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
255.160.055 312.555.974
Yönetim Ücretleri
8 -33.125.280 -19.655.291
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -2.271.515 -1.453.011
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -75.148 -62.953
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -449.875 -358.097
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.308.994 -2.237.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -15.020 -20.186
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-40.245.832 -23.786.691
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
214.914.223 288.769.283
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
214.914.223 288.769.283
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 214.914.223 288.769.283
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933681
BIST