***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.974.229 125.770.532Net Dönem Karı (Zararı)214.914.223 288.769.283NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-207.212.682 -291.607.566Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -205.417.514 -288.649.019Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.795.168 -2.958.547Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-207.456.397 -153.361.612Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-487.316 305.746Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.267.872 21.549.208İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-200.701.209 -175.216.566FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-199.754.856 -156.199.895Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 211.729.085 281.970.427Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-624.099.788 1.179.238.201Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 29.427.306.390 21.513.094.820Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -30.051.406.178 -20.333.856.619Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-612.125.559 1.305.008.733Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-612.125.559 1.305.008.733DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.081.151.836 776.143.103DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.469.026.277 2.081.151.836Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 182.087.541 1.228.352.623Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları22,5 1.050.517.179 770.239.097Takas Alacakları22,5 237.725.210 90.175.340Diğer Alacaklar5 487.316 0Finansal Varlıklar19 507.748.633 305.252.256Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR1.978.565.879 2.394.019.316YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 13.394.500 19.369.517Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 3.068.977 3.361.832TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)16.463.477 22.731.349TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.962.102.402 2.371.287.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.371.287.967 903.280.483Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 214.914.223 288.769.283Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 29.427.306.390 21.513.094.820Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -30.051.406.178 -20.333.856.619TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.962.102.402 2.371.287.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 205.417.514 288.649.019Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 46.338.809 20.359.012Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.795.168 2.958.547Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 1.608.564 589.396ESAS FAALİYET GELİRLERİ255.160.055 312.555.974Yönetim Ücretleri8 -33.125.280 -19.655.291Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -2.271.515 -1.453.011MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -75.148 -62.953Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -449.875 -358.097Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.308.994 -2.237.153Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -15.020 -20.186ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-40.245.832 -23.786.691ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)214.914.223 288.769.283FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)214.914.223 288.769.283DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 214.914.223 288.769.283http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933681BIST