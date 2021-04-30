***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 19:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-540.075.195 -65.423.131
Net Dönem Karı (Zararı)
198.854.500 37.632.030
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-69.302.532 -286.093
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.835.956 -9.463.114
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -64.466.576 9.177.021
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-674.457.128 -112.232.643
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9.194 -1.582
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.441.567 169.267
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-675.907.889 -112.400.328
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-544.905.160 -74.886.706
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 4.829.965 9.463.575
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
543.092.889 70.413.664
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.873.407.041 238.306.030
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.330.314.152 -167.892.366
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.017.694 4.990.533
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.017.694 4.990.533
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.128.277 5.137.744
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 13.145.971 10.128.277
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 13.152.137 625.558
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 163.041 147.026
Ters Repo Alacakları
5 0 9.502.894
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
5 0 9.194
Finansal Varlıklar
19 935.506.021 195.147.571
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
948.821.199 205.432.243
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 Diğer Borçlar
5 1.786.450 344.883
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.786.450 344.883
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
947.034.749 205.087.360
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
205.087.360 97.041.666
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 198.854.500 37.632.030
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.873.407.041 238.306.030
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.330.314.152 -167.892.366
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
947.034.749 205.087.360
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 4.835.956 9.463.114
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 71.447.661 -7.224.083
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 64.466.576 -9.177.021
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 73.061.773 47.822.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 345.272 26.435
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
214.157.238 40.911.281
Yönetim Ücretleri
8 -13.535.268 -2.895.242
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -1.007.268 -218.274
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -27.948 -10.421
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -150.190 -32.253
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -129.306 -40.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -452.758 -82.090
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-15.302.738 -3.279.251
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
198.854.500 37.632.030
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
198.854.500 37.632.030
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
198.854.500 37.632.030
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933688
BIST