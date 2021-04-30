***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-540.075.195 -65.423.131Net Dönem Karı (Zararı)198.854.500 37.632.030NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-69.302.532 -286.093Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -4.835.956 -9.463.114Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -64.466.576 9.177.021Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-674.457.128 -112.232.643Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler9.194 -1.582Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.441.567 169.267İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-675.907.889 -112.400.328FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-544.905.160 -74.886.706Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 4.829.965 9.463.575Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI543.092.889 70.413.664Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.873.407.041 238.306.030Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.330.314.152 -167.892.366Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.017.694 4.990.533Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.017.694 4.990.533DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.128.277 5.137.744DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 13.145.971 10.128.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 13.152.137 625.558Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 163.041 147.026Ters Repo Alacakları5 0 9.502.894Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar5 0 9.194Finansal Varlıklar19 935.506.021 195.147.571Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR948.821.199 205.432.243YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 Diğer Borçlar5 1.786.450 344.883TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.786.450 344.883TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)947.034.749 205.087.360Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)205.087.360 97.041.666Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 198.854.500 37.632.030Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.873.407.041 238.306.030Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.330.314.152 -167.892.366TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)947.034.749 205.087.360Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.835.956 9.463.114Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 71.447.661 -7.224.083Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 64.466.576 -9.177.021Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 73.061.773 47.822.836Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 345.272 26.435ESAS FAALİYET GELİRLERİ214.157.238 40.911.281Yönetim Ücretleri8 -13.535.268 -2.895.242Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -1.007.268 -218.274MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -27.948 -10.421Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -150.190 -32.253Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -129.306 -40.971Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -452.758 -82.090ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-15.302.738 -3.279.251ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)198.854.500 37.632.030FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)198.854.500 37.632.030DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)198.854.500 37.632.030http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933688BIST