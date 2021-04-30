***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.287.455 0Net Dönem Karı (Zararı)8.010.808 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER247.334 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.786 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 251.120 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER25.527 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler276.647 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-251.120 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR8.283.669 0Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 3.786 0Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.968.135 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 64.593.996 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -72.562.131 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)319.320 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)319.320 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 319.320 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 319.320 0Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar0 0Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR319.320 0YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 276.647 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)276.647 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 42.673 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 8.010.808 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 64.593.996 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -72.562.131 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)42.673 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEleri12 3.786 0Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 8.543.154 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -251.120 0Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 -226.654 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.069.166 0Yönetim Ücretleri8 -27.762 0Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -17.411 0MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -10.972 0Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -6 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -2.207 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-58.358 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.010.808 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.010.808 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 8.010.808 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933691BIST