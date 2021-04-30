***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 19:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.287.455 0
Net Dönem Karı (Zararı)
8.010.808 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
247.334 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.786 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 251.120 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
25.527 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
276.647 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-251.120 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.283.669 0
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 3.786 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.968.135 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 64.593.996 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -72.562.131 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
319.320 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
319.320 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 319.320 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 319.320 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
0 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
319.320 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 276.647 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
276.647 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 42.673 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 8.010.808 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 64.593.996 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -72.562.131 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
42.673 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEleri
12 3.786 0
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.543.154 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -251.120 0
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 -226.654 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.069.166 0
Yönetim Ücretleri
8 -27.762 0
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -17.411 0
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.972 0
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -6 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -2.207 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-58.358 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.010.808 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.010.808 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 8.010.808 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933691
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