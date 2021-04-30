***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI493.004.860 -977.442.109Net Dönem Karı (Zararı)345.988.626 192.432.837NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-189.049.981 -174.483.644Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -142.978.105 -98.994.197Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -38.404.908 -69.740.004Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -7.666.968 -5.749.443İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER185.532.195 -1.100.185.620Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.345.650 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.263.023 13.838.512İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler192.140.868 -1.114.024.132FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR342.470.840 -1.082.236.427Alınan Temettü12 7.666.968 5.749.443Alınan Faiz142.867.052 99.044.875Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-774.043.293 1.721.215.256Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 3.816.744.480 2.846.457.462Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -4.590.787.773 -1.125.242.206Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-281.038.433 743.773.147Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-281.038.433 743.773.147DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ874.999.178 131.226.031DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 593.960.745 874.999.178Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 96.740.208 99.255Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 104.100.376 59.706.028Ters Repo Alacakları22 275.013.921 654.022.705Takas Alacakları22 222.317.669 220.877.218Diğer Alacaklar5 2.345.650 0Finansal Varlıklar19 1.393.579.138 1.591.709.446Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR2.094.096.962 2.526.414.652YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 7.469.444Krediler0 0Finansal Yükümlülükler5 0 0Diğer Borçlar5 16.248.568 13.042.147TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)16.248.568 20.511.591TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 2.077.848.394 2.505.903.061Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.505.903.061 592.254.968Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 345.988.626 192.432.837Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 3.816.744.480 2.846.457.462Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -4.590.787.773 -1.125.242.206TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.077.848.394 2.505.903.061Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 142.978.105 98.994.197Temettü Gelirleri12 7.666.968 5.749.443Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 11.083.374 37.053.241Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 38.404.908 69.740.004Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 193.086.000 2.191.228Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 17 140ESAS FAALİYET GELİRLERİ393.219.372 213.728.253Yönetim Ücretleri8 -39.568.850 -18.063.329Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -2.415.705 -902.904MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -57.448 -39.353Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -459.347 -254.775Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.204.311 -1.388.719Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.525.085 -646.336ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-47.230.746 -21.295.416ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)345.988.626 192.432.837FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)345.988.626 192.432.837DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 345.988.626 192.432.837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933694BIST