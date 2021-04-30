***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 19:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
493.004.860 -977.442.109
Net Dönem Karı (Zararı)
345.988.626 192.432.837
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-189.049.981 -174.483.644
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -142.978.105 -98.994.197
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -38.404.908 -69.740.004
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -7.666.968 -5.749.443
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
185.532.195 -1.100.185.620
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.345.650 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.263.023 13.838.512
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
192.140.868 -1.114.024.132
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
342.470.840 -1.082.236.427
Alınan Temettü
12 7.666.968 5.749.443
Alınan Faiz
142.867.052 99.044.875
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-774.043.293 1.721.215.256
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 3.816.744.480 2.846.457.462
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -4.590.787.773 -1.125.242.206
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-281.038.433 743.773.147
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-281.038.433 743.773.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
874.999.178 131.226.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 593.960.745 874.999.178
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 96.740.208 99.255
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 104.100.376 59.706.028
Ters Repo Alacakları
22 275.013.921 654.022.705
Takas Alacakları
22 222.317.669 220.877.218
Diğer Alacaklar
5 2.345.650 0
Finansal Varlıklar
19 1.393.579.138 1.591.709.446
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.094.096.962 2.526.414.652
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 7.469.444
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
5 0 0
Diğer Borçlar
5 16.248.568 13.042.147
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.248.568 20.511.591
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 2.077.848.394 2.505.903.061
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.505.903.061 592.254.968
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 345.988.626 192.432.837
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 3.816.744.480 2.846.457.462
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.590.787.773 -1.125.242.206
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.077.848.394 2.505.903.061
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 142.978.105 98.994.197
Temettü Gelirleri
12 7.666.968 5.749.443
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 11.083.374 37.053.241
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 38.404.908 69.740.004
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 193.086.000 2.191.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 17 140
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
393.219.372 213.728.253
Yönetim Ücretleri
8 -39.568.850 -18.063.329
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -2.415.705 -902.904
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -57.448 -39.353
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -459.347 -254.775
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.204.311 -1.388.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.525.085 -646.336
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-47.230.746 -21.295.416
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
345.988.626 192.432.837
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
345.988.626 192.432.837
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 345.988.626 192.432.837
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933694
BIST