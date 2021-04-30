***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 19:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.252.353 -14.195.902
Net Dönem Karı (Zararı)
12.711.717 8.075.880
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.502.967 -4.372.758
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -581.462 -380.877
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.155.311 -3.498.716
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -766.194 -493.165
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.808.477 -18.773.066
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.251.867 -2.091
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.908.878 1.927.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.465.488 -20.698.172
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.599.727 -15.069.944
Alınan Temettü
12 766.194 493.165
Alınan Faiz
12 581.180 380.877
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.665.149 17.999.198
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 186.834.765 60.893.816
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -181.169.616 -42.894.618
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
412.796 3.803.296
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
412.796 3.803.296
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.182.170 1.378.874
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.594.966 5.182.170
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 10.513 10.685
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.578.358 227.655
Ters Repo Alacakları
5,22 5.002.453 5.171.485
Takas Alacakları
22 6.727.845 0
Diğer Alacaklar
5 108.395 2.091
Finansal Varlıklar
19 58.556.756 41.286.660
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
71.984.320 46.698.576
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 8.323.260 1.579.875
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 608.365 442.872
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.931.625 2.022.747
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
63.052.695 44.675.829
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
44.675.829 18.600.751
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 12.711.717 8.075.880
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 186.834.765 60.893.816
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -181.169.616 -42.894.618
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
63.052.695 44.675.829
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 581.462 380.877
Temettü Gelirleri
12 766.194 493.165
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.374.634 4.436.816
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.155.311 3.498.716
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 0 3.737
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.877.601 8.813.311
Yönetim Ücretleri
8 -1.928.314 -643.535
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -54.526 -18.754
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -16.148 -10.219
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -12.066 -4.968
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -143.289 -41.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.541 -18.090
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.165.884 -737.431
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.711.717 8.075.880
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.711.717 8.075.880
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.711.717 8.075.880
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933697
BIST