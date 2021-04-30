***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.252.353 -14.195.902Net Dönem Karı (Zararı)12.711.717 8.075.880NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.502.967 -4.372.758Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -581.462 -380.877Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -5.155.311 -3.498.716Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -766.194 -493.165İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.808.477 -18.773.066Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-6.251.867 -2.091Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.908.878 1.927.197İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-13.465.488 -20.698.172FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.599.727 -15.069.944Alınan Temettü12 766.194 493.165Alınan Faiz12 581.180 380.877Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.665.149 17.999.198Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 186.834.765 60.893.816Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -181.169.616 -42.894.618Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)412.796 3.803.296Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)412.796 3.803.296DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.182.170 1.378.874DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.594.966 5.182.170Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 10.513 10.685Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 1.578.358 227.655Ters Repo Alacakları5,22 5.002.453 5.171.485Takas Alacakları22 6.727.845 0Diğer Alacaklar5 108.395 2.091Finansal Varlıklar19 58.556.756 41.286.660Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR71.984.320 46.698.576YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 8.323.260 1.579.875Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 608.365 442.872TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.931.625 2.022.747TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)63.052.695 44.675.829Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)44.675.829 18.600.751Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 12.711.717 8.075.880Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 186.834.765 60.893.816Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -181.169.616 -42.894.618TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)63.052.695 44.675.829Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 581.462 380.877Temettü Gelirleri12 766.194 493.165Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 8.374.634 4.436.816Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 5.155.311 3.498.716Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 0 3.737ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.877.601 8.813.311Yönetim Ücretleri8 -1.928.314 -643.535Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -54.526 -18.754MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -16.148 -10.219Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -12.066 -4.968Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -143.289 -41.865Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -11.541 -18.090ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.165.884 -737.431ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.711.717 8.075.880FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.711.717 8.075.880DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12.711.717 8.075.880http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933697BIST