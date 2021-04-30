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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2021 19:32



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.879.560 88.287.175
Net Dönem Karı (Zararı)
51.577.127 32.655.548
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-32.057.432 -24.812.258
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -22.213.657 -21.827.735
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.875.060 -1.501.437
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -968.715 -1.483.086
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-110.581.627 57.133.064
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-21.674.928 926.058
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.021.894 342.274
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-89.928.593 55.864.732
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-91.061.932 64.976.354
Alınan Temettü
12 968.715 1.483.086
Alınan Faiz
12 22.213.657 21.827.735
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
112.259.891 -8.366.663
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 678.363.120 168.399.459
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -566.103.229 -176.766.122
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.380.331 79.920.512
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.380.331 79.920.512
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
80.350.219 429.707
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 124.730.550 80.350.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 7.553.542 30.042
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 31.118.600 2.931.351
Ters Repo Alacakları
22 117.177.008 75.312.898
Takas Alacakları
5 21.648.318 5.007.279
Diğer Alacaklar
26.610 0
Finansal Varlıklar
19 225.478.735 154.862.331
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
403.002.813 238.143.901
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 4.330 268.028
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 2.204.379 918.787
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.208.709 1.186.815
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 400.794.104 236.957.086


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
236.957.086 212.668.201
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 51.577.127 32.655.548
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 678.363.120 168.399.459
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -566.103.229 -176.766.122
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
400.794.104 236.957.086


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 22.213.657 21.827.735
Temettü Gelirleri
12 968.715 1.483.086
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 7.049.227 10.454.747
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 8.875.060 1.501.437
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
19.852.684 706.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
58.959.343 35.973.023
Yönetim Ücretleri
8 -6.101.086 -2.920.739
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -341.235 -175.426
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -27.948 -14.573
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -64.339 -34.626
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -770.784 -153.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -76.824 -18.686
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.382.216 -3.317.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.577.127 32.655.548
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
51.577.127 32.655.548
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 51.577.127 32.655.548



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933698


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Gümüş Gr. 6,89 6,90 0,01  
B. Petrol 66,52 66,52 -1,53  
Seans Raporu 18:05
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