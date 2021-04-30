***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-67.879.560 88.287.175Net Dönem Karı (Zararı)51.577.127 32.655.548NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-32.057.432 -24.812.258Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -22.213.657 -21.827.735Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -8.875.060 -1.501.437Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -968.715 -1.483.086İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-110.581.627 57.133.064Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-21.674.928 926.058Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.021.894 342.274İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-89.928.593 55.864.732FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-91.061.932 64.976.354Alınan Temettü12 968.715 1.483.086Alınan Faiz12 22.213.657 21.827.735Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI112.259.891 -8.366.663Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 678.363.120 168.399.459Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -566.103.229 -176.766.122Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.380.331 79.920.512Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.380.331 79.920.512DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ80.350.219 429.707DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 124.730.550 80.350.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 7.553.542 30.042Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 31.118.600 2.931.351Ters Repo Alacakları22 117.177.008 75.312.898Takas Alacakları5 21.648.318 5.007.279Diğer Alacaklar26.610 0Finansal Varlıklar19 225.478.735 154.862.331Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR403.002.813 238.143.901YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 4.330 268.028Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 2.204.379 918.787TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.208.709 1.186.815TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 400.794.104 236.957.086Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)236.957.086 212.668.201Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 51.577.127 32.655.548Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 678.363.120 168.399.459Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -566.103.229 -176.766.122TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)400.794.104 236.957.086Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 22.213.657 21.827.735Temettü Gelirleri12 968.715 1.483.086Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 7.049.227 10.454.747Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 8.875.060 1.501.437Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri19.852.684 706.018Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ58.959.343 35.973.023Yönetim Ücretleri8 -6.101.086 -2.920.739Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -341.235 -175.426MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -27.948 -14.573Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -64.339 -34.626Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -770.784 -153.425Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -76.824 -18.686ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.382.216 -3.317.475ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)51.577.127 32.655.548FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)51.577.127 32.655.548DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 51.577.127 32.655.548http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933698BIST