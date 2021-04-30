***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 19:52
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.429.410 3.736.756
Net Dönem Karı (Zararı)
9.261.985 5.558.257
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.808.683 -6.358.748
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -312.685 -348.891
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.819.406 -5.092.189
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -676.592 -917.668
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.870.229 3.270.688
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.726.549 -1.897.231
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
927.250 47.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.524.028 5.120.789
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.416.927 2.470.197
Alınan Temettü
12 676.592 917.668
Alınan Faiz
12 310.925 348.891
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.490.671 -3.113.791
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 174.986.080 59.866.440
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -169.495.409 -62.980.231
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.061.261 622.965
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.061.261 622.965
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.564.936 941.971
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.626.197 1.564.936
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 10.197 14.491
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 616.288 0
Ters Repo Alacakları
22 3.001.472 1.550.445
Takas Alacakları
5 161.700 1.894.455
Diğer Alacaklar
5 16.741 10.535
Finansal Varlıklar
19 38.791.589 23.448.155
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
42.597.987 26.918.081
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 500.820 379
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 627.371 200.562
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.128.191 200.941
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
41.469.796 26.717.140
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
26.717.140 24.272.674
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 9.261.985 5.558.257
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 174.986.080 59.866.440
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -169.495.409 -62.980.231
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
41.469.796 26.717.140
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 312.685 348.891
Temettü Gelirleri
12 676.592 917.668
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.444.409 -288.882
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.819.406 5.092.189
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
52.362 39.769
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.305.454 6.109.635
Yönetim Ücretleri
8 -928.801 -485.036
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -43.000 -22.707
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -16.148 -10.219
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -9.185 -4.863
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -38.334 -14.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -8.001 -14.161
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.043.469 -551.378
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.261.985 5.558.257
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.261.985 5.558.257
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.261.985 5.558.257
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933719
BIST