***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.429.410 3.736.756Net Dönem Karı (Zararı)9.261.985 5.558.257NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.808.683 -6.358.748Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -312.685 -348.891Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -5.819.406 -5.092.189Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -676.592 -917.668İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.870.229 3.270.688Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.726.549 -1.897.231Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler927.250 47.130İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.524.028 5.120.789FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.416.927 2.470.197Alınan Temettü12 676.592 917.668Alınan Faiz12 310.925 348.891Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.490.671 -3.113.791Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 174.986.080 59.866.440Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -169.495.409 -62.980.231Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.061.261 622.965Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.061.261 622.965DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.564.936 941.971DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 3.626.197 1.564.936Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 10.197 14.491Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 616.288 0Ters Repo Alacakları22 3.001.472 1.550.445Takas Alacakları5 161.700 1.894.455Diğer Alacaklar5 16.741 10.535Finansal Varlıklar19 38.791.589 23.448.155Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR42.597.987 26.918.081YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 500.820 379Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 627.371 200.562TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.128.191 200.941TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)41.469.796 26.717.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)26.717.140 24.272.674Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 9.261.985 5.558.257Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 174.986.080 59.866.440Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -169.495.409 -62.980.231TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)41.469.796 26.717.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 312.685 348.891Temettü Gelirleri12 676.592 917.668Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.444.409 -288.882Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 5.819.406 5.092.189Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler52.362 39.769ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.305.454 6.109.635Yönetim Ücretleri8 -928.801 -485.036Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -43.000 -22.707MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -16.148 -10.219Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -9.185 -4.863Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -38.334 -14.392Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -8.001 -14.161ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.043.469 -551.378ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.261.985 5.558.257FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.261.985 5.558.257DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.261.985 5.558.257http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933719BIST