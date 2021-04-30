***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI181.831.672 45.194.451Net Dönem Karı (Zararı)122.101.413 269.347.138NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-116.721.027 -276.947.285Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -120.035.309 -270.764.155Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 3.314.282 -6.183.130Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER52.005.735 -212.693.819Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-210.217 92.600Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.822.354 2.805.618İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler50.393.598 -215.592.037FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR57.386.121 -220.293.966Alınan Temettü0 0Alınan Faiz124.445.551 265.488.417Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.462.636.729 1.435.369.468Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 30.933.192.126 21.692.031.737Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -32.395.828.855 -20.256.662.269Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.280.805.057 1.480.563.919Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.280.805.057 1.480.563.919DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.777.267.788 296.703.869DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 496.462.731 1.777.267.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 63.717.034 1.057.929.784Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları5,22 360.175.860 645.200.641Takas Alacakları22 73.783.423 79.761.191Diğer Alacaklar5 210.217 0Finansal Varlıklar19 199.658.534 253.366.414Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR697.545.068 2.036.258.030YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 3.827.000 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 1.094.232 3.098.878TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.921.232 3.098.878TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)692.623.836 2.033.159.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.033.159.152 328.442.546Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 122.101.413 269.347.138Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 30.933.192.126 21.692.031.737Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -32.395.828.855 -20.256.662.269TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)692.623.836 2.033.159.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 120.035.309 270.764.155Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 28.959.168 13.804.130Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -3.314.282 6.183.130Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 748.374 26.571ESAS FAALİYET GELİRLERİ146.428.569 290.777.986Yönetim Ücretleri8 -20.043.877 -17.704.395Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -1.386.017 -1.331.679MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -72.375 -62.953Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -237.190 -343.818Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.572.677 -1.968.343Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -15.020 -19.660ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-24.327.156 -21.430.848ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)122.101.413 269.347.138FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)122.101.413 269.347.138DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)122.101.413 269.347.138http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933720BIST