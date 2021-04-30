***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 19:52
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
181.831.672 45.194.451
Net Dönem Karı (Zararı)
122.101.413 269.347.138
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-116.721.027 -276.947.285
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -120.035.309 -270.764.155
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 3.314.282 -6.183.130
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
52.005.735 -212.693.819
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-210.217 92.600
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.822.354 2.805.618
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
50.393.598 -215.592.037
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
57.386.121 -220.293.966
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
124.445.551 265.488.417
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.462.636.729 1.435.369.468
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 30.933.192.126 21.692.031.737
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -32.395.828.855 -20.256.662.269
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.280.805.057 1.480.563.919
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.280.805.057 1.480.563.919
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.777.267.788 296.703.869
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 496.462.731 1.777.267.788
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 63.717.034 1.057.929.784
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5,22 360.175.860 645.200.641
Takas Alacakları
22 73.783.423 79.761.191
Diğer Alacaklar
5 210.217 0
Finansal Varlıklar
19 199.658.534 253.366.414
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
697.545.068 2.036.258.030
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 3.827.000 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 1.094.232 3.098.878
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.921.232 3.098.878
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
692.623.836 2.033.159.152
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.033.159.152 328.442.546
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 122.101.413 269.347.138
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 30.933.192.126 21.692.031.737
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -32.395.828.855 -20.256.662.269
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
692.623.836 2.033.159.152
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 120.035.309 270.764.155
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 28.959.168 13.804.130
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -3.314.282 6.183.130
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 748.374 26.571
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
146.428.569 290.777.986
Yönetim Ücretleri
8 -20.043.877 -17.704.395
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -1.386.017 -1.331.679
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -72.375 -62.953
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -237.190 -343.818
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.572.677 -1.968.343
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -15.020 -19.660
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-24.327.156 -21.430.848
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
122.101.413 269.347.138
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
122.101.413 269.347.138
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
122.101.413 269.347.138
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933720
BIST