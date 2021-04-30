***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 19:52
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.615.773 3.097.343
Net Dönem Karı (Zararı)
2.274.764 4.119.014
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.412.559 -3.203.654
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.760.065 -2.636.595
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 347.506 -567.059
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.993.675 -454.829
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.873 -17.525
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.017.548 -437.304
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.855.880 460.531
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
1.759.893 2.636.812
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.804.465 -393.335
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 72.133.828 35.017.477
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -80.938.293 -35.410.812
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.188.692 2.704.008
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.188.692 2.704.008
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.647.144 943.136
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 458.452 3.647.144
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 458.666 146.120
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5,22 0 3.501.066
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 20.504.725 23.869.779
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
20.963.391 27.516.965
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 27.349 51.222
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.349 51.222
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 20.936.042 27.465.743
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
27.465.743 23.740.064
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.274.764 4.119.014
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 72.133.828 35.017.477
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -80.938.293 -35.410.812
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
20.936.042 27.465.743
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.760.065 2.636.595
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.427.500 1.422.124
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -347.506 567.059
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.840.059 4.625.778
Yönetim Ücretleri
8 -495.346 -431.478
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -33.191 -28.995
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -12.608 -10.219
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -5.975 -4.932
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -7.191 -10.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -10.984 -20.865
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-565.295 -506.764
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.274.764 4.119.014
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.274.764 4.119.014
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 2.274.764 4.119.014
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933721
BIST