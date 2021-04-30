***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.615.773 3.097.343Net Dönem Karı (Zararı)2.274.764 4.119.014NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.412.559 -3.203.654Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.760.065 -2.636.595Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 347.506 -567.059Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER2.993.675 -454.829Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-23.873 -17.525İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.017.548 -437.304FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.855.880 460.531Alınan Temettü0 0Alınan Faiz1.759.893 2.636.812Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.804.465 -393.335Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 72.133.828 35.017.477Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -80.938.293 -35.410.812Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.188.692 2.704.008Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.188.692 2.704.008DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.647.144 943.136DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 458.452 3.647.144Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 458.666 146.120Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları5,22 0 3.501.066Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 20.504.725 23.869.779Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR20.963.391 27.516.965YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 27.349 51.222TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)27.349 51.222TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 20.936.042 27.465.743Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)27.465.743 23.740.064Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 2.274.764 4.119.014Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 72.133.828 35.017.477Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -80.938.293 -35.410.812TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)20.936.042 27.465.743Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.760.065 2.636.595Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.427.500 1.422.124Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -347.506 567.059Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.840.059 4.625.778Yönetim Ücretleri8 -495.346 -431.478Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -33.191 -28.995MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -12.608 -10.219Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -5.975 -4.932Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -7.191 -10.275Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -10.984 -20.865ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-565.295 -506.764ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.274.764 4.119.014FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.274.764 4.119.014DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 2.274.764 4.119.014http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933721BIST