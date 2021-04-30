***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 19:58
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.073.501 -151.659.768
Net Dönem Karı (Zararı)
55.609.940 15.499.511
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.922.087 -19.710.796
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -19.633.553 -4.884.395
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.558.353 -14.240.810
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.730.181 -585.591
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-103.067.725 -152.918.469
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-14.751.189 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
468.752 1.501.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-88.785.288 -154.419.479
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-72.379.872 -157.129.754
Alınan Temettü
12 1.730.181 585.591
Alınan Faiz
12 19.576.190 4.884.395
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.405.695 230.322.366
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 700.562.430 318.810.946
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -696.156.735 -88.488.580
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.667.806 78.662.598
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.667.806 78.662.598
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
80.785.815 2.123.217
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 34.118.009 80.785.815
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 10.113.694 10.676
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 13.913.766 9.954.701
Ters Repo Alacakları
5,22 24.061.678 55.668.934
Takas Alacakları
5 14.598.433 25.106.205
Diğer Alacaklar
5 152.756 0
Finansal Varlıklar
19 260.712.732 172.328.156
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
323.553.059 263.068.672
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 2.920 670.168
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 2.012.105 876.105
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.015.025 1.546.273
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 321.538.034 261.522.399
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
261.522.399 15.700.522
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 55.609.940 15.499.511
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 700.562.430 318.810.946
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -696.156.735 -88.488.580
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
321.538.034 261.522.399
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 19.633.553 4.884.395
Temettü Gelirleri
12 1.730.181 585.591
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 16.695.632 -2.121.450
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.558.353 14.240.810
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 25.828.850 135.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
67.446.569 17.724.485
Yönetim Ücretleri
8 -10.009.772 -1.887.272
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -549.907 -114.425
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -27.948 -10.219
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -75.786 -21.890
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.099.453 -148.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -73.763 -43.123
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.836.629 -2.224.974
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.609.940 15.499.511
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
55.609.940 15.499.511
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 55.609.940 15.499.511
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933722
BIST