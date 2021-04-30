***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.073.501 -151.659.768Net Dönem Karı (Zararı)55.609.940 15.499.511NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-24.922.087 -19.710.796Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -19.633.553 -4.884.395Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.558.353 -14.240.810Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -1.730.181 -585.591İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-103.067.725 -152.918.469Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-14.751.189 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler468.752 1.501.010İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-88.785.288 -154.419.479FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-72.379.872 -157.129.754Alınan Temettü12 1.730.181 585.591Alınan Faiz12 19.576.190 4.884.395Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.405.695 230.322.366Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 700.562.430 318.810.946Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -696.156.735 -88.488.580Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-46.667.806 78.662.598Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-46.667.806 78.662.598DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ80.785.815 2.123.217DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 34.118.009 80.785.815Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 10.113.694 10.676Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 13.913.766 9.954.701Ters Repo Alacakları5,22 24.061.678 55.668.934Takas Alacakları5 14.598.433 25.106.205Diğer Alacaklar5 152.756 0Finansal Varlıklar19 260.712.732 172.328.156Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR323.553.059 263.068.672YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları5 2.920 670.168Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 2.012.105 876.105TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.015.025 1.546.273TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 321.538.034 261.522.399Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)261.522.399 15.700.522Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 55.609.940 15.499.511Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 700.562.430 318.810.946Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -696.156.735 -88.488.580TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)321.538.034 261.522.399Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 19.633.553 4.884.395Temettü Gelirleri12 1.730.181 585.591Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 16.695.632 -2.121.450Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.558.353 14.240.810Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 25.828.850 135.139Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ67.446.569 17.724.485Yönetim Ücretleri8 -10.009.772 -1.887.272Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -549.907 -114.425MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -27.948 -10.219Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -75.786 -21.890Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.099.453 -148.045Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -73.763 -43.123ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.836.629 -2.224.974ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)55.609.940 15.499.511FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)55.609.940 15.499.511DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 55.609.940 15.499.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933722BIST