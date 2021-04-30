***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 20:38
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.877.473 -124.672.400
Net Dönem Karı (Zararı)
125.948.968 14.555.182
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-46.902.971 -8.510.342
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.892.198 -1.930.822
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -35.010.773 -6.579.520
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-89.060.719 -132.648.001
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 1.957.329
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.831.045 -1.360.556
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-103.891.764 -133.244.774
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.014.722 -126.603.161
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 11.892.195 1.930.761
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.033.956 128.906.077
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 791.772.368 205.135.365
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -788.738.412 -76.229.288
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.911.429 4.233.677
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.911.429 4.233.677
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.421.175 187.498
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 9.332.604 4.421.175
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 9.332.668 4.421.236
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 24.712 552.294
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 290.855.791 151.425.672
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
300.213.171 156.399.202
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 15.082.348 251.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.082.348 251.303
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
285.130.823 156.147.899
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
156.147.899 12.686.640
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 125.948.968 14.555.182
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 791.772.368 205.135.365
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -788.738.412 -76.229.288
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
285.130.823 156.147.899
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 11.892.198 1.930.822
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -14.164.441 2.519.932
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 35.010.773 6.579.520
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 98.853.083 4.731.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 3 2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
131.591.616 15.761.775
Yönetim Ücretleri
8 -5.020.788 -1.079.577
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -494.020 -81.956
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -30.308 -10.219
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -88.287 -17.965
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -43 -3.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -9.202 -13.047
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.642.648 -1.206.593
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
125.948.968 14.555.182
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
125.948.968 14.555.182
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 125.948.968 14.555.182
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933749
BIST