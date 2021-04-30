***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.877.473 -124.672.400Net Dönem Karı (Zararı)125.948.968 14.555.182NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-46.902.971 -8.510.342Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -11.892.198 -1.930.822Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -35.010.773 -6.579.520Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-89.060.719 -132.648.001Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 1.957.329Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler14.831.045 -1.360.556İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-103.891.764 -133.244.774FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.014.722 -126.603.161Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 11.892.195 1.930.761Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.033.956 128.906.077Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 791.772.368 205.135.365Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -788.738.412 -76.229.288Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.911.429 4.233.677Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.911.429 4.233.677DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.421.175 187.498DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 9.332.604 4.421.175Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 9.332.668 4.421.236Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 24.712 552.294Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 290.855.791 151.425.672Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR300.213.171 156.399.202YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 15.082.348 251.303TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.082.348 251.303TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)285.130.823 156.147.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)156.147.899 12.686.640Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 125.948.968 14.555.182Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 791.772.368 205.135.365Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -788.738.412 -76.229.288TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)285.130.823 156.147.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 11.892.198 1.930.822Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -14.164.441 2.519.932Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 35.010.773 6.579.520Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 98.853.083 4.731.499Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 3 2ESAS FAALİYET GELİRLERİ131.591.616 15.761.775Yönetim Ücretleri8 -5.020.788 -1.079.577Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -494.020 -81.956MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -30.308 -10.219Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -88.287 -17.965Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -43 -3.829Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -9.202 -13.047ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.642.648 -1.206.593ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)125.948.968 14.555.182FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)125.948.968 14.555.182DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 125.948.968 14.555.182http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933749BIST