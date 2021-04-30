***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 20:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.045.819 1.983.193
Net Dönem Karı (Zararı)
64.230.800 1.746.443
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-68.798.145 -1.989.432
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -68.489.792 -1.938.753
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -128.975 -50.541
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 -179.378 -138
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
123.372 287.429
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.603 236.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
128.975 50.541
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.443.973 44.440
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
68.489.792 1.938.753
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
153.021.255 158.552.443
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 3.077.916.500 311.970.363
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.924.895.245 -153.417.920
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
217.067.074 160.535.636
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
217.067.074 160.535.636
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 160.535.636 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 377.602.710 160.535.636
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 377.782.226 485.371
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 160.050.403
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
0 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
377.782.226 160.535.774
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 231.285 236.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
231.285 236.888
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 377.550.941 160.298.886
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
160.298.886 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 64.230.800 1.746.443
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 3.077.916.500 311.970.363
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.924.895.245 -153.417.920
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
377.550.941 160.298.886
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 68.489.792 1.938.753
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Z 1.853 1.645
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 128.975 50.541
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
68.620.620 1.990.939
Yönetim Ücretleri
8 -3.236.728 -168.938
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -534.316 -13.590
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -29.371 -5.310
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -137.634 -3.659
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -445.389 -52.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -6.382 -823
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.389.820 -244.496
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.230.800 1.746.443
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
64.230.800 1.746.443
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 64.230.800 1.746.443
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933751
BIST