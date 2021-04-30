***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI64.045.819 1.983.193Net Dönem Karı (Zararı)64.230.800 1.746.443NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-68.798.145 -1.989.432Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -68.489.792 -1.938.753Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -128.975 -50.541Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler22 -179.378 -138İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER123.372 287.429Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.603 236.888İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler128.975 50.541FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.443.973 44.440Alınan Temettü0 0Alınan Faiz68.489.792 1.938.753Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI153.021.255 158.552.443Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 3.077.916.500 311.970.363Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -2.924.895.245 -153.417.920Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)217.067.074 160.535.636Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)217.067.074 160.535.636DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 160.535.636 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 377.602.710 160.535.636Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 377.782.226 485.371Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları5 0 160.050.403Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar0 0Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR377.782.226 160.535.774YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 231.285 236.888TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)231.285 236.888TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 377.550.941 160.298.886Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)160.298.886 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 64.230.800 1.746.443Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 3.077.916.500 311.970.363Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -2.924.895.245 -153.417.920TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)377.550.941 160.298.886Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 68.489.792 1.938.753Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Z 1.853 1.645Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 128.975 50.541Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ68.620.620 1.990.939Yönetim Ücretleri8 -3.236.728 -168.938Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -534.316 -13.590MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -29.371 -5.310Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -137.634 -3.659Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -445.389 -52.176Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -6.382 -823ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.389.820 -244.496ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)64.230.800 1.746.443FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)64.230.800 1.746.443DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 64.230.800 1.746.443http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933751BIST