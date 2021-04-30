***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-142.787.604 4.495.655Net Dönem Karı (Zararı)27.050.511 3.906.449NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-21.774.076 -630.746Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -916.549 -438.447Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -20.357.468 156.460Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -500.059 -348.759İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-149.480.585 432.746Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 4.347Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.611.580 54.002İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler22 -153.092.165 374.397FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-144.204.150 3.708.449Alınan Temettü12 500.059 348.759Alınan Faiz12 916.487 438.447Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI155.413.091 -1.787.598Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 316.583.972 26.045.602Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -161.170.881 -27.833.200Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.625.487 2.708.057Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.625.487 2.708.057DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.516.363 808.306DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 16.141.850 3.516.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 134.080 3.295Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 1.224.896 0Ters Repo Alacakları5 16.007.832 3.513.068Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 187.886.854 15.662.117Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR205.253.662 19.178.480YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 0Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar5 3.762.882 151.302TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.762.882 151.302TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)201.490.780 19.027.178Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19.027.178 16.908.327Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 27.050.511 3.906.449Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 316.583.972 26.045.602Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -161.170.881 -27.833.200TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)201.490.780 19.027.178Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 916.549 438.447Temettü Gelirleri12 500.059 348.759Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.437.039 -1.229.514Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 20.357.468 -156.460Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 6.573.897 5.127.350Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 48.794 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ29.833.806 4.528.582Yönetim Ücretleri8 -1.740.901 -433.021Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -134.054 -34.242MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -16.148 -10.219Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -19.495 -4.055Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -677.576 -124.853Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -195.121 -15.743ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.783.295 -622.133ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.050.511 3.906.449FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)27.050.511 3.906.449DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)27.050.511 3.906.449http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933752BIST