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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2021 20:39



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-142.787.604 4.495.655
Net Dönem Karı (Zararı)
27.050.511 3.906.449
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.774.076 -630.746
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -916.549 -438.447
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -20.357.468 156.460
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -500.059 -348.759
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-149.480.585 432.746
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 4.347
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.611.580 54.002
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22 -153.092.165 374.397
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-144.204.150 3.708.449
Alınan Temettü
12 500.059 348.759
Alınan Faiz
12 916.487 438.447
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
155.413.091 -1.787.598
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 316.583.972 26.045.602
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -161.170.881 -27.833.200
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.625.487 2.708.057
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.625.487 2.708.057
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.516.363 808.306
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 16.141.850 3.516.363


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 134.080 3.295
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.224.896 0
Ters Repo Alacakları
5 16.007.832 3.513.068
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 187.886.854 15.662.117
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
205.253.662 19.178.480
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 3.762.882 151.302
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.762.882 151.302
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
201.490.780 19.027.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.027.178 16.908.327
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 27.050.511 3.906.449
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 316.583.972 26.045.602
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -161.170.881 -27.833.200
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
201.490.780 19.027.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 916.549 438.447
Temettü Gelirleri
12 500.059 348.759
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.437.039 -1.229.514
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 20.357.468 -156.460
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 6.573.897 5.127.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 48.794 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29.833.806 4.528.582
Yönetim Ücretleri
8 -1.740.901 -433.021
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -134.054 -34.242
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -16.148 -10.219
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -19.495 -4.055
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -677.576 -124.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -195.121 -15.743
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.783.295 -622.133
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.050.511 3.906.449
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.050.511 3.906.449
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
27.050.511 3.906.449



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933752


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